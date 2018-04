Cratere misterioase găsite în zona Arctică de o misiune NASA: „Nu am mai văzut așa ceva”

Deasupra Mării Beaufort, savantul John Sonntag a realizat fotografii ale unor structuri care până acum nu au mai fost observate: „cratere” în gheaţă.

Deşi specialiştii au căzut de acord că gheaţa din fotografie este subţire şi, cel mai probabil tânără, ce a dus la realizarea cavităţilor a rămas un mister, scrie National Geographic, citat de Descopera.ro.

„Nu am văzut nimic care să semene cu aşa ceva”, a precizat Nathan Kurtz, savant al proiectului IceBridge al NASA, care se ocupă cu survolarea regiunii arctice. Aflându-se acum în al zecelea an, Operaţiunea IceBridge este o misiune care îşi propune să monitorizeze schimbările din calota glaciară, cea mai importantă descoperire fiind aceea că gheaţa de la Polul Nord este în scădere.

Chiar şi aşa, găurile reprezintă o noutate. Cea mai evidentă teorie este aceea că au o legătură cu încălzirea regiunii arctice, care a trecut printr-o perioadă neobişnuit de caldă în această iarnă. „Gheaţa mării este mai mobilă acum şi are mai multe regiuni deschise care pot reîngheţa”, a precizat Walt Meier, savant la National Snow and Ice Data Center. Cercetătorul consideră că este improbabil ca acestea să fie rezultatul unui impact cu meteoriţi, întrucât cavităţile sunt apropiate. Astfel, acesta vine cu o altă explicaţie, care nu are de-a face nici cu încălzirea globală: este vorba despre foci, care pot săpa în gheaţă pentru a respira. „Dacă aceste găuri au mai puţin de doi metri, atunci trăsăturile înconjurătoare se pot datora valurilor apei care ies deasupra gheţii atunci când focile apar la suprafaţă”, conchide specialistul.