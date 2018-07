Cozmin Guşă dezvăluie planul de urgenţă al lui Dragnea pentru suspendarea lui Klaus Iohannis

Liviu Dragnea

Cozmin Guşă a dezvăluit, la Realitatea Tv, planul pe care PSDragnea îl are pentru suspendarea lui Klaus Iohannis, astfel încât Liviu Dragnea să devină preşedinte interimar. Este un plan structurat pe cinci puncte care cuprinde: 1. crearea unei supermajorităţi a PSD, 2. Tăriceanu să fie înlăturat de la şefia Senatului, 3. OUG pentru Legile Justiţiei, dată cu dedicaţie pentru baronii PSD, 4. discreditarea lui Klaus Iohannis prin presa influenţată de PSD şi ultimul punct, suspendarea lui Klaus Iohannis şi instalarea lui Liviu Dragnea ca preşedinte interimar. Scopul final al lui Dragnea este să reprezinte România la conducerea formală semestrială a U.E, mai spune Guşă.

Cozmin Guşă a explicat că împotrivirea lui Tăriceanu la suspendarea lui Iohannis şi decizia CCR de a dezbate Codurile Penale abia în toamnă îl impiedică pe Liviu Dragnea să dea adevărata lovitură în Justiţie:

"Optiunea suspendării este una chiar mai serioasă decât înaintea evenimentelor din ultimele 48 de ore, mai ales din punct de vedere al PSDragnea. Dar hai să vedem prima dată cum stau treburile în acest moment. Tăriceanu este clar că nu vrea să participe la suspendare, CCR nu le-a cântat în strună şi va dezbate abia în toamnă ceea ce ei ar fi vrut să dezbată mai repede (n.r sesizarea pe Codurile Penale), Iohannis va întârzia mult probabil promulgarea, va contesta, şi uite aşa, toate aceste speranţe de rezolvare rapidă a masacrării justiţiei din România se mută în toamnă, iar asta nu este nici pe placul lui Dragnea sau al celor din jurul lui care îl susţin tocmai ca să dea aceste lovituri în justiţie", spune consultantul.

Acesta a mai susţinut că Dragnea pare un papagal politic, după ce nu şi-a impus punctul de vedere pentru a atrage ALDE de partea sa, la OUG pentru Codurile Penale, în timp ce Tăriceanu se reinventează ca un fel de opoziţie la Dragnea în interiorul coaliţiei:

"Deci aveam nişte concluzii în acest moment: Prima: Dragnea pare ca un papagal politic care după ce a fost condamnat în primă instanţă nu este în stare nici măcar să îşi impună punctul de vedere, nu poate nici măcar să grupeze în jurul PSDragnea aliatul de guvernare, ALDE, ceea ce este groaznic. Tăriceanu se reinventează ca un fel de opoziţie la Dragnea în interiorul coaliţiei, adică aşa, ca un fel de sol al normalităţii, fie pentru o parte din români, fie pentru partenerii europeni atenţi la acest joc. Pe de altă parte, am văzut şi sondajul publicat astăzi la noi, Iohannis se lansează cu un trend ascendent pentru campania prezidenţială din 2019. Ei, tot acest tablou cu Dragnea papagal, Tariceanu reinventat şi Iohannis lansat şi baronii şi acoliţii lor care au probleme penale fără soluţie, ne arată nouă că bineînţeles, şi aici am o informaţie pe care v-o dau imediat, în exclusivitate, că apele nu se vor linişti, ci dimpotrivă, se vor tulbura mult mai rău".

Consultantul a mai spus că singurul care ar pierde electoral, la suspendarea lui Iohannis, este Călin Popescu Tăriceanu, care ar deveni roată terţieră:

"Dacă vorbim de suspendare, singurul care pierde este Tăriceanu, care este dezavantajat în cazul suspendării, pentru că s-ar duce braţ la braţ cu Dragnea, pe un gest care l-ar reîncărca electoral pe Iohannis, şi atenţie, îl va reîncărca pe Dragnea ca opoziţie la Iohannis, pentru că Dragnea are partid, Tăriceanu nu are partid. Deci la suspendare am avea doi avantajaţi la suspendare, astăzi, când vorbim, nu peste o lună: pe Iohannis, care poate merge în faţa electoratului să vorbească despre această coaliţie penală, Dragnea va avea şi el de câştigat, pe când Tăriceanu va deveni un fel de roată terţiară, nici măcar secundară, căci nu va mai avea importanţă. Cu acest tablou s-a declanşat un plan de urgenţă pentru vara lui 2018".

Cozmin Guşă a subliniat că planul de urgenţă al PSD are două obiective: Iohannis să fie suspendat rapid, iar Dragnea să fie instalat preşedinte interimar. Iar acest plan are cinci puncte:

1. "Crearea unei super majorităţi a PSDragnea care va avea în primul rând în vedere dezmembrarea ALDE, adică atragerea de parlamentari din Senat şi Cameră către PSDragnea, un fel de satelit care se va crea, tocmai pentru că Tăriceanu a fost indisciplinat şi a dorit postul de preşedinte al României, şi bineînţeles şi prin transfer de la liberali. Acest lucru se va face foarte simplu: Dragnea are guvernarea şi o va folosi în această vară ca să momească fel de fel de avantaje care pornesc de la bugete alocate la funcţii date către parlamentari din ALDE, de la liberali sau alţii ca să nu mai fie dependent de votul ALDE la o suspendare a preşedintelui sau la o moţiune de cenzură. Al doilea lucru care îl va avantaja pe Dragnea este posibilitatea unei OUG pentru legile Justiţiei, despre care o să vorbesc la punctul 3, o OUG care îi avantajează pe cei cu probleme din ALDE, PNL, PSD, UDMR. Cu acest punct, crearea unei majorităţi a PSDragnea, baronii vor încercă să facă inutilă aşa zisa grupare Tudose, despre care se vorbeşte, se pare că există, şi care este luată mereu în calcul când se vorbeşte despre invalidarea Guvernului Dăncilă. Deocamdată, e aşa gruparea: azi o vedem, şi nu e. Adică nu şi-a făcut simţită prezenţa nici măcar la şedinţele partidului, ce să mai spunem de Parlament.

2. Al doilea pas: La inceputul următoarei sesiuni parlamentare, dacă nu va fi una extraodinară, Tăriceanu va fi descăunat de la preşedinţia Senatului. Acest joc al lui Tăriceanu care vrea să fie preşedinte, îl deranjează atât pe Dragnea, cât şi pe baronii din jurul lui. Şi, pe cale de consecinţă, după ce se va crea această supermajoritate şi la Senat, preşedinte al Senatului va fi cineva: nu ştiu, habar nu am, genul lui Manda. Oricum un fidel al lui Dragnea care nu se va abate de la ce i se va dicta.

3. Al treilea pas va fi o OUG pe legile justiţiei, atenţie, dată sub presiunea baronilor. Acum e vacanţă judecătorească, dar termenele curg: Sunt termene în septembrie, octombrie, noiembrie, iar mecanismul parlamentar care implică atât în mod consecutiv CCR, respectiv preşedintele, cei care au termene, şi sunt mulţi, baroni, oameni apropiaţi ai baronilor, oameni de afaceri care i-au finanţat, şi care au termene finale, vor pierde, şi nu au altă cale de scăpare în afară de OUG. Deci al treilea punct, o OUG despre care Dragnea le-a spus baronilor: "Domle, noi dăm OUG, dar eu vreau vreau să îmi demonstraţi că avem majoritate, fără să mai avem nevoie de Tăriceanu, iar cei din ALDE să fie in interiorul nostru. Pentru că să fim corecţi, cel care a blocat OUG pentru legile Justiţiei este Tăriceanu şi nu ambasadele străine". Şi atunci baronii vor acţiona în consecinţă.

4. Punctul 4, care pregăteşte punctul 5, este discreditarea lui Klaus Iohannis, în această vară, prin presa care este sub controlul sau influenţa lui Dragnea şi alor săi. Se va juca o telenovelă legată de toate detaliile de tip personal din viaţa lui Klaus Iohannis, care în viziunea PSD, l-ar discredita şi l-ar face la începutul toamnei să nu mai fie atât de credibil. Şi am dat acestă listă zilele trecute, când vorbeam de bani, de case: l-aţi văzut pe Orlando de la Finanţe care a sărit ca Nae din baie care nu ştia că problematica, neştiind că Iohannis nu trebuia să dea bani statului, unei persoane fizice care nu a contestat, dacă va contesta. Nu contează, deci vor fi folosiţi toţi miniştrii, iar cei care nu se vor supune vor fi revocaţi imediat. Deci discreditarea lui Iohannis se va face cu detalii legate de sine, de soţia sa, de apropiaţii săi.

5. În fine, după ce se vor face toate acestea se va proceda la suspendarea lui Klaus Iohannis şi instalarea lui Liviu Dragnea ca preşedinte interimar, pentru că noul preşedinte al Senatului, acel Manda va spune pas, iar preşedintele Camerei, Liviu Dragnea, va deveni preşedinte interimar al ţării în această toamnă. Iar scopul final al lui Dragnea este să reprezinte România la conducerea formală semestrială a U.E. Adică, de unde toată lumea spune că trebuie să îl pregătim pe Iohannis, să dăm jos Guvernul Dăncilă, Dragnea şi ai săi vor juca invers, vor face acest joc ca în această toamnă să ajungă preşedinte interimar, se va vedea cand vor fi alegeri prezidenţiale anticipate, după suspendarea lui Iohannis, vor fi fel de fel de mecanisme, dar scopul lui Dragnea e să înceapa exercitiul de preşedinţie a UE cu el interimar", a explicat consultantul.

Cozmin Guşă a mai spus că victima acestui plan este chiar Călin Popescu Tăriceanu:

"Cine crede că aceste două luni de vară, iulie şi august, sunt liniştite, se înşală, acest plan de urgenţă a fost declanşat, iar dacă va merge până la capăt, principala victimă a acestui plan de urgenţă va fi Tăriceanu, respectiv ALDE. Dacă vă uitaţi pe dosarele personale ale celor din ALDE, o să vă daţi seama că este mai mare interesul lor faţă de dosarele personale, faţă de cel de a-l avea pe Tăriceanu preşedinte. Asta sigur, le-ar plăcea, dacă nu s-ar certa cu PSD-ul. Acesta este tabloul pe care îl avem astăzi", a încheiat Guşă.