Consilier al lui Tudose, numit consul general la Salzburg

Premierul Mihai Tudose l-a numit pe Florin Vodita consul general la Salzburg (Austria), unde acesta va conduce Consulatul general al Romaniei, potrivit unei hotarari publicate luni in Monitorul Oficial. Vodita a fost pana acum consilier de stat al premierului, anunţă hotnews.ro

Florin Vodita este diplomat. A lucrat in Ministerul de Externe, a fost seful protocolului prezidential in mandatul lui Emil Constantinescu (demis dupa dar un an), consilier al premierului Tariceanu, ambasador in Slovacia si secretar de stat in Ministerul Economiei in mandatul de ministru al lui Mihai Tudose (2015).