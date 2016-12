Cine este Sevil Shhaideh, propusă prim-ministru de către PSD

Sevil Shhaideh este propunerea neașteptată a lui Liviu Dragnea pentru funcția de prim-ministru. O colaboratoare apropiată a lui Nicușor Constantinescu și mai apoi a lui Liviu Dragnea, Shhaideh ar bifa două premiere în politica românească: un prim-ministru femeie, dar și musulman.

Sevil Shhaideh a fost numită în mai 2015 ministru al Dezvoltării, în guvernul Ponta. Ea a lucrat aproape două decenii la Consiliul Judeţean Constanţa. După 2004, s-a apropiat atât de Nicuşor Constantinescu, cât şi de Liviu Dragnea. În 2012, a fost numită secretar de stat.

Sevil Shhaideh s-a angajat la Consiliul Judeţean Constanţa în 1993. A fost, până în 2007, directorul departamentului de Sisteme Informatice din cadrul instituţiei.

Apoi, între 2007-2012, a ocupat funcţia de şef al Direcţiei Generale de Proiecte. În aceeaşi perioadă, a fost şi coordonator al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România. Din această calitate a început colaborarea cu Liviu Dragnea.

Din 2012, după căderea guvernului Mihai Răzvan Ungureanu, Sevil Shhaideh s-a mutat la Ministerul Dezvoltării.

Sevil Shhaideh este căsătorită cu un cetăţean sirian. Martori la căsătorie au fost Nicuşor Constantinescu şi Liviu Dragnea.

Anunțul neașteptat al lui Liviu Dragnea

"PSD a câştigat alegerile şi, conform cutumelor, eu aveam dreptul legitim să solicit funcţia de premier. Am ţinut cont de două lucruri, de afirmaţiile preşedintelui României şi de o lege în vigoare. Pentru mine, legea nu e o chestiune secundară. (...)" A trebuit să ţin cont de dorinţa de a face o propunere de premier care să-mi dea garanţia că nu merge acolo pentru a construi un proiect personal, ci garanţia că ştie, că are capacitate de muncă, un om în care să am încredere totală. Aşa cum am spus în toată campania şi după alegeri, nu promovez niciun conflict inutil. Am venit cu o soluţie care sper să fie acceptată, aşa încât să putem forma rapid un guvern. Propunerea e o persoană pe care o cunoaşteti - Sevil Shhaideh", a declarat, miercuri, Liviu Dragnea.

"Dacă această propunere va fi refuzată, atunci vom înţelege că nu s-ar dori ca cei care au câştigat alegerile şi au majoritate să facă Guvernul", a mai spus Dragnea.

Totodată, solicitat să comenteze dacă există vreo legătură de rudenie între el şi Sevil Shhaideh, Dragnea a replicat: "Nu am nicio relaţie de rudenie. Este membru PSD din iulie 2015."

"Eu nu voi mai veni cu altă propunere. Dacă nu o acceptă pe aceasta, ne vedem în altă parte", a conchis Dragnea.