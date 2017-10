Cel mai ghinionist șofer din lume a avut un noroc orb VIDEO

Masina zdrobită de un stâlp care a căzut din senin peste șosea aparținea lui M.Li, un chinez de 29 de ani, potrivit Daily Mail.

Acesta a scăpat ca prin minune dintre fiarele contorsionate și a ajuns la spital pe propriile picioare. A suferit o fractură la brațul drept, dar a scăpat ușor dată fiind greutatea schelei care i-a distrus mașina.

