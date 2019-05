Cea mai ciudată invenție a japonezilor: șarpele robot care urcă pe scară

Imaginează-ți un robot cu aspectul unui şarpe care ar putea urca inclusiv scările. Ei bine, o astfel de invenție a devenit realitate. Oamenii de știință au creat un șarpe-robot care poate urca oriunde fară știrea omului. Cercetătorii de la Kyoto University și de la University of Electro Communications, au creat un șarpe-robot care poate să urce pe scări. Aceștia și-au prezentat invenția în cadrul IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, o conferință a cărui motto este simplu: „Către o societate robotică".