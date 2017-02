Moştenirea lui Gabi Firea: Proiectul de lege pentru Festivalul "Pasărea Măiastră", adoptat tacit

Proiectul de lege care prevede infiintarea Festivalului International "Bucuresti - Pasărea Măiastră", care ar urma sa aiba loc de doua ori pe an si care are ca "scop conservarea si promovarea patrimoniului romanesc si universal de dansuri si muzica traditionala sacra si laica", a fost adoptat tacit de Senat si a ajuns la dezbatere in Camera Deputatilor la inceputul lunii februarie. Proiectul, initiat de Gabriela Firea (fosta senatoare) si alti trei senatori PSD a fost depus pe 21 iunie, chiar inainte ca Firea sa isi preia mandatul de Primar al Capitalei, scrie hotnews.

Ce prevede proiectul de lege: Festivalul va avea loc in fiecare an in Bucuresti, in doua perioade calendaristice: primavara (durata acesti perioade va fi stabilita prin regulamentul Festivalului) si iarna, in perioada 25 Decembrie - 1 ianuarie.

Printre sectiunile festivalului se numara: a) Muzica traditionala sacra si laica din patrimoniul romanesc si universal b) Dansuri traditionale din patrimoniul romanesc si universal c) Concurs pentru copii si tineri sau, in cazul celui de iarna, muzica sacra traditionala de Craciun din patrimoniul romanesc si universal.

In termen de 60 de zile de la publicarea prezentei leg in Monitorul Oficial, Primaria Municipiului Bucuresti si Ministrul Culturii, in acord cu Centrul National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si cu Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania, vor numi personalitati in urmatoarele functii de conducere a Festivalului, pentru un prim mandat de doi ani: director artistic, presedinte de onoare si director general. Acestia isi vor numi consilieri in termen de 30 de zile.

In termen de 120 de zile de la publicarea legii, Ministerul Culturii va elabora normele de aplicare ale prezentei legi, in acord cu personalitatile din conducerea Festivalului.

Dupa cel mult 30 de zile de la elaborarea normelor de aplicare, personalitatile din conducerea Festivalului si consilierii acestora vor elabora regulamentul de organizare a Festivalului. Pentru realizarea scopului Festivalului, organizatorii vor putea colabora cu organizatii guvernamentale si non-guvernamentale nationale si internationale. Printre cele enumerate de initiatori: Muzeul Taranului Roman, Societatea Romana de Televiziune, Academia Romana, Institutul Cultural Roman, Parlamentul European, Comisia Europeana, biserici etc.

Insitutiile si organizatiile partenere ale Festivalului vor putea avea drept de difuzare gratuita integrala sau partiala. Guvernul si Primaria Municipiului Bucuresti vor asigura bugetul pentru organizarea Festivalului, vor aloca sediul acestuia, il vor dota cu cele necesare si vor suporta costurile personalului angajat pentru organizarea si derularea Festivalului.

Festivalul va mai putea fi finantat din fonduri europene si internationale, din fonduri guvernamentale sau neguvernamentale din Romania si din alte tari, precum si din resurse proprii.