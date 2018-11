Ce modele de geci se poartă în iarna aceasta

Pentru domnișoarele și doamnele care sunt, în această perioadă, în căutarea unei geci pentru anotimpul rece, am selectat o listă de modele foarte la modă.

Întreaga ofertă la geci, de la DyFashion, o găsiți LA ACEST LINK.

Geaca Yvone verde evazata. Alege geaca verde Yvone evazata pentru un look deosebit in zilele reci! Geaca este lunga, matlasata, cu un design asimetric evazat si maneci clopot. Geaca are gluga detasabila. Întreaga ofertă la geci de damă o găsiți LA ACEST LINK.

Geaca Amira neagra casual. Alege geaca neagra Amira pentru o tinuta casual si calduroasa in acest sezon! Geaca are gluga detasabila, cu aspect matlasat si textura creponata. Geaca este accesorizata cu buzunare discrete cu fermoare. Întreaga ofertă la geci de damă o găsiți LA ACEST LINK.

Geaca Xenia lunga verde cu cordon in talie. Geaca este lunga, gluga detasabila si insertii din blanita pe guler. Geaca are aspect matlasat si textura creponata pe bust si spate. Geaca este accesorizata cu buzunare discrete cu fermoare si cordon. Întreaga ofertă la geci de damă o găsiți LA ACEST LINK.

Geaca Luana lunga bordo metalizat. Nu te limita doar la o geaca simpla neagra, incearca Geaca Luana lunga in nuante metalizate cu puf la gluga si fermoar metalizat pentru o aparitie de senzatie! Geaca are croi lejer, gluga cu puf moale si inchidere cu fermoar in fata. Întreaga ofertă la geci de damă o găsiți LA ACEST LINK.

Geaca galben mustar cu peplum. Geaca Galben mustar casual cu peplum iti accentueaza feminitatea in zilele reci! Geaca are textura matlasata, aplicatie peplum cu textura tip lana si gluga cu snur elastic ascuns. Se inchide cu fermoar retro in fata. Întreaga ofertă la geci de damă o găsiți LA ACEST LINK.

Geaca ivoire din blanita si fas cu cordon in talie. Alege geaca ivoire din blanita si fas pentru un look rafinat in sezonul rece! Geaca are blanita la bust si gluga, accentuandu-ti linia corpului prin formatul linie A. Geaca este accesorizata cu buzunare si cordon in talie. Întreaga ofertă la geci de damă o găsiți LA ACEST LINK.

Geaca verde smarald cu aspect de velur. Alege geaca verde smarald pentru o tinuta casual si calduroasa in acest sezon! Geaca are gluga detasabila cu puf si textura velurata. Geaca este accesorizata cu buzunare discrete cu fermoare. Întreaga ofertă la geci de damă o găsiți LA ACEST LINK.

Geaca neagra cu reflexii si blanita la gluga. Clasica si calduroasa, geaca neagra cu reflexii este alegerea perfecta pentru zilele friguroase! Geaca are format casual, cu textura matlasata, gluga cu blanita, blanita detasabila si buzunare cu fermoare. Întreaga ofertă la geci de damă o găsiți LA ACEST LINK.