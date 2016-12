Ce îi cere Traian Băsescu lui Sevil Shhaideh. Este INCREDIBIL!

Traian Băsescu: "Infirm orice întâlnire privată cu preşedintele Iohannis"

Președintele PMP, Traian Băsescu, îi solicită premierului propus de PSD, Sevil Shhaideh, să nu accepte funcția, să nu fie ''parte a unui joc politic'' ce nu îi aparține.

''Pentru doamna Sevil Shhaideh. Doamnă, recunosc faptul că nu vă cunosc și dacă până astăzi v-aș fi întâlnit pe stradă n-aș fi știut cine sunteți. Imediat ce am aflat despre nominalizarea dumneavoastră am sunat la Constanța. Mi-am sunat finii tătari (eu le spun fini, ei îmi spun nașu, dar și unii și alții știm că la căsătoria lor am fost martori), mi-am sunat cunoștințe din comunitatea turco-tătară din Constanța. Toți au vorbit extraordinar de frumos despre dumneavoastră. Aveți o reputație impecabilă. De aceea vă rog nu acceptați nominalizarea. Nu fiți parte a unui joc politic ce nu vă aparține'', a scris Traian Băsescu, joi, pe pagina sa de Facebook.