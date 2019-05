Iker Casillas trăieşte o nouă dramă. Vestea-ŞOC pe care a aflat-o în privinţa Sarei Carbonero

Iker Casillas (38 de ani), portarul de legendă al Spaniei, acum la FC Porto, a suferit un infarct în urmă cu 3 săptămâni, dar a trecut peste acest episod şi se gândeşte să-şi continue activitatea.

Totuşi, o altă veste-şoc l-a lovit pe fostul portar al lui Real Madrid: Sara Carbonero (35 de ani), soţia lui, a fost diagnosticată cu cancer ovarian.

"Când încă nu ne-am revenit după un şoc, viaţa ne-a surprins din nou. În urmă cu câteva zile, în cadrul unui control de rutină, medicii au descoperit o tumoare malignă şi am fost operată. Totul este bine şi din fericire am prins-o din timp, dar mai am câteva luni de bătălie în care trebuie să respect tratamentul", a spus Sara Carbonero, preluată de telekomsport.ro.

Casillas şi Sara au împreună 2 copii.