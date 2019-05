Ce spune data nașterii despre destinul tău - numerologie

În momentul în care o persoana se naşte, destinul îi este deja dat.

Numerologii ne vin in ajutor si ne ajuta sa ne calculam "Calea vietii", in functie de data nasterii. Pentru a afla cifra destinului, se calculeaza anul, luna si ziua nasterii, reducand numarul final la o singura cifra cuprinsa intre 1 si 9.



De exemplu:







Data nasterii: 12 octombrie 1936



Luna: 1+0 = 1



Ziua: 12. 1+2 = 3



Anul: 1936: 1 + 9 + 3 + 6 = 19, dupa care se calculeaza 1+9 care rezulta 10, iar in final rezulta 1 (1+0)



Se aduna rezultatele finale: 1+3+1 = 5



Cifra 1



Aceste persoane au o inteligenta aparte si reusesc sa obtina foarte multe lucruri in viata. Inteleg legile fundamentale ale vietii si sunt capabile sa faca foarte multe experimente menite sa le aduca mai aproape de adevarul absolut. Se descurca foarte bine pe pozitii de superioritate, au o vointa puternica si reusesc sa se impuna in aproape orice mediu.



Cifra 2



Sunt persoane foarte diplomate, care reusesc sa aplaneze orice conflict si interactioneaza cu usurinta cu cei din jurul lor. Au o sensibilitate aparte, se implica in campanii umanitare si acorda o atentie deosebita celor care au nevoie de ajutor. Se pot baza pe intuitie in aproape orice situatie si nu obisnuiesc sa condamne alte persoane daca nu au aceeasi gandire ca si ele.



Cifra 3



Aceste persoane sunt foarte buni oratori, se descurca foarte bine atunci cand trebuie sa vorbeasca in fata unui numar mai mare de persoane si sunt atrase de popularitate. Sunt foarte placute, sunt agreate in orice mediu si exceleaza in domenii precum teatru sau arta. Cuvintele rostite de aceste persoane sunt pline de intelepciune si au capacitatea de a-i inspira pe altii, tocmai de aceea se spune ca e bine sa ai in cercul de prieteni o persoana care se incadreaza in aceasta categorie.



Cifra 4



Aceste persoane sunt foarte calculate si stabile, se descurca foarte bine in acele medii rigide si sunt excelente in domenii ce tin de tehnica si informatica. Au foarte multa rabdare, reusesc sa-si dezvolte foarte bine aptitudinile si invata foarte repede. Desi cred intr-o putere suprema, ele au tendinta sa creada in ceea ce este palpabil. Sunt persoane foarte practice si nu agreeaza in jurul lor oameni care duc o viata dezordonata.



Cifra 5



Atunci cand vorbim despre schimbare, trebuie sa ne gandim la aceste persoane. Ele au capacitatea de a intelege care e adevaratul sens al vietii si intreaga lor existenta este in acest scop. Sunt persoane spirituale, cu o capacitate enorma de a intelege tot ceea ce tine de spiritual si care pot fi de un real folos celor din jur. Au o minte ascutita, iubesc schimbarea, calatoriile si experientele noi si sunt potrivite pe acele pozitii care le scapa de rutina.



Cifra 6



Aceste persoane sunt foarte mature si responsabile. Au un control fantastic asupra vietii proprii si obisnuiesc sa-i ajute pe cei din jur sa-si rezolve problemele. Sunt bune sfatuitoare si nimic nu pare imposibil pentru ele. Au o dorinta puternica de a se face remarcate si nu cunosc ura, gelozia sau invidia. Se descurca foarte bine pe posturi de manageri.



Cifra 7



Am ajuns la o categorie ceva mai deosebita si mai greu de inteles. Cifra 7 este reprezentativa pentru scriitori sau poeti. Aceste persoane trebuie sa invete sa traiasca in echilibru si armonie si au tendinta de a pune foarte mult pret pe cuvinte. Apreciaza frumusetile naturii si obisnuiesc sa duca o viata simpla. Meditatia si rugaciunea le ajuta sa-si gaseasca linistea si sa fie mai aproape de univers.



Cifra 8



Aceste persoane au o mare putere de intelegere fata de spiritual si reusesc sa le arate celor din jur care e adevaratul rol al legilor spirituale. Sunt nascute pentru a fi directori sau lideri nationali si sunt foarte buni oratori. Folosesc cuvinte intelepte si obisnuiesc sa faca dreptate. Sunt foarte bune si in acele situatii in care alte persoane au nevoie de indrumare.



Cifra 9



Aceste persoane sunt adevarati lideri spirituali. Se nasc pentru a-i indruma pe ceilalti si se descurca foarte bine pe posturi de profesori sau preoti. Sunt foarte sensibile si creative si au un respect aparte fata de natura si Creator. Sunt sensibile, atente la nevoile celor din jur si obisnuiesc sa raspunda cu bunatate.

