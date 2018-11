Black Friday pentru șoferi. Șase produse pentru mașină la reduceri

Dacă vreți să cumpărați gadgeturi pentru mașina dumneavoastră, trebuie să studiați oferta TeamDeals de Black Friday. Iată câteva oferte interesante.

Întreaga ofertă la produse pentru mașina ta o găsiți LA ACEST LINK.

Preț redus la 59 de lei. Camera auto Full HD, cu display 2.5" TFT, rabatabil, 270 grade, 6 leduri cu infrarosu si senzor de miscare. Fisierele video si audio de inalta calitate va pot fi utile in cazul unor evenimente neplacute ce pot aparea in trafic, putand fi considerate dovezi ce vor declina resposabilitatea dumneavoastra asupra incidentului aparut. Poate fi considerata de asemenea un asistent functional pentru securitatea dumneavoastra privata. Este ideala pentru profesionisti angajati in politie, jurnalisti, detectivi, avocati, taxi, etc. Caracteristici: poate captura imagini de inalta definitie (1920x1080p) ce ulterior pot fi redate pe displayul LCD de 2.5 (63,5 mm). In acelasi timp poate inregistra si salva fisierele video in mod automat pe cardul SD/MMC. Dispozitivul de sustinere poate fi fixat foarte usor pe bordul masinii sau chiar si pe parbriz. Oferta o găsiți LA ACEST LINK.

Reducere 65%. Oglinda retrovizoare cu camera fata-spate, ecran 4,3 inch, night vision. Pachetul include: oglinda retrovizoare cu camera pentru fata, camera spate, două suporturi de prindere cauciucate, cablu conectare, cablu conectare la priza masinii. Oferta o găsiți LA ACEST LINK.

Reducere 63%. GPS Auto NaviTel EasyTrack 7 inch HD, Navigatie AUTO, TAXI, TIR, CAMION, SALVARE, IGO 3D Full EUROPA+ROMANIA. Sistemul GPS Navitel EasyTrack este echipat cu un procesor de ultima generatie de 800 MHz dual core 128 memorie ram ddr2 si 8GB memorie de stocare. Construit pe platforma Windows CE 6.0 si echipat cu softul de navigatie iGO Primo 2.4 cu harti FULL EUROPA (updatate ianuarie 2016) care include 48 de tari, cladiri 3D, cautare dupa POI (puncte de interes), cautare rapida dupa numar de bloc. Softul permite selectarea tipului de auto folosit : autoturism, TIR(camion), autobuz, salvare, taxi, bicicleta, pieton. Ofera rute alternative, in cazul in care ruta initial calculata nu este cea dorita de dvs. Adrese puncte de interes (POI): hotel, medical (farmacii, spitale, etc), benzinarii, restaurante, puncte de atractie, cumparaturi, etc. Setarea tipului de traseu dorit (rapid, scurt, usor, ecologic (verde) ), astfel puteti opta pentru traseul potrivit pentru a ajunge la destinatia dorita. Oferta o găsiți LA ACEST LINK.

Reducere 43%. Suport grila ventilatie + Incarcator USB dublu + Casca bluetooth cu atasament dupa ureche. Incarcator pentru acumulator, cu alimentare la bricheta de 12V a autoturismului. Acest model de Incarcatoare este de dimensiuni foarte mici si este prevazut cu un led care indica incarcarea. Incarcatoarele sunt prevazute de asemenea cu circuite de protectie la suprasarcina si supraincalzire. Casca Bluetooth este perfecta pentru smartphone-uri! Dispune de functia DeepSleep care ne ajuta sa reducem consumul bateriei. Cele doua microfoane reduc zgomotul si vantul, astfel incat apelurile sa fie clare, ridicandu-se la cele mai inalte standarde de calitate! Oferta o găsiți LA ACEST LINK.

Reducere 41%. MP5 PLayer Auto 2DIN GPS Incorporat Ecran 7 Inchi cu TouchScreen si Card SD cu Harta Europei inclus in Colet. Caracteristici generale: 7 inch TFT digital cu ecran tactil, GPS Incorporat, Format video 1080P, Card Micro SD 8GB cu Harta Europei inclus. Oferta o găsiți LA ACEST LINK.

Reducere 56%. Player Auto MP5 Cu Display Touchscreen 7 Inch, Functie Bluetooth, Slot USB Si MicroSD. Caracteristici: display digital touch screen TFT 7 inch, montare: 2 DIN, slot de card microSD, slot USB 2.0, formart video 1080P, format audio suportat: MP3/WMA/WAV/MKV/FLAC/OGG/APE, format video suportat: RM/RMVB/DVD(VOB)/VCD(DAT)/MP1/MP2/ DIVA!/XVID/MP4/H263/H264/FLV/3GP/SWF/AVI/ASF/MJPEG, amplificator MOSFET: 45 wati x 4 max power output, ranf FN: 87.5MHz, 108.OO MHz (Europa), telecomanda inclusa. Oferta o găsiți LA ACEST LINK.