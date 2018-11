Black Friday azi la TeamDeals. Cele mai bune oferte la lenjerii de pat, pilote și pături

Black Friday azi. Unul dintre cele mai importante magazine online din România, TeamDeals, anunță oferte la mai multe categorii de produse. Printre acestea se află și oferte la pături, lenjerii de pat sau pilote.

Black Friday azi. Întreaga ofertă de la TeamDeals la produse pentru dormitor o găsiți LA ACEST LINK.

Patura pufoasa, calduroasa - 200 x 230 cm. Paturile sunt ideale pentru utilizarea atunci cand temperaturile sunt scazute si vrei sa te incalzesti. Sunt perfecte atunci cand esti alaturi de persoana iubita sau de copii, vizionand un film sau o emisiune preferata. Paturile sunt foarte pufoase si placute la atingere. Mai multe detalii și prețul puteți afla LA ACEST LINK.

Paturica pufoasa Cocolino - pentru noptile friguroase de iarna. Mai multe detalii despre Black Friday azi și prețul puteți afla LA ACEST LINK.

Pilota din puf de gasca pentru doua persoane. Pilota puf de gasca ce are o durata de intrebuintare mult mai lunga decat o pilota obisnuita. Pilota puf de gasca previne transpiratia, este hipoalergica si antibacteriana. Pilota din materiale naturale, umplutura din puf de gasca de cea mai buna calitate, cu invelis din bumbac, luxoasa, usoara si confortabila, cea mai buna alegere pentru noptile friguroase de iarna. Prezinta un confort termic foarte ridicat si o atingere extrem de delicata. Mai multe detalii și prețul puteți afla LA ACEST LINK.

Lenjerie de pat pentru 2 persoane, 220x230 cm, 4 piese, bumbac satinat 3D de Craciun. Lenjerie de pat pentru pentru 2 persoane, contine 4 piese Ralex Pucioasa, confecţionată din 50% bumbac si 50% poliester. Dimensiuni cearceaf de pat 220x230 cm , cearceaf pilotă 200x230 cm şi feţe de perna 50x70 cm (2 buc). La această lenjerie de pat primiţi şi o pungă de cadou, fiind perfectă pentru a fi dăruită. Mai multe detalii despre Black riday azi și prețul puteți afla LA ACEST LINK.

Black Friday azi. Oferte la pilote și pături

Set 2 pilote de iarna, pentru 2 persoane - 180 x 200 cm. Usoara si calduroasa, pilota antialergica este confectionata din microfibra moale. Poate fi folosita in orice anotimp. Umplutura din puf siliconic este usoara si pufoasa. Pilota poate fi utilizata ca si cuvertura. Se spala la 30 de grade Celsius si se usuca cu usurinta. Mai multe detalii și prețul puteți afla LA ACEST LINK.

Snuggie - Patura cu maneci pentru confortul dumneavoastra. Patura Snuggie este o patura foarte moale si calduroasa care are maneci lungi si largi, dar extrem de practice. Patura Snuggie incalzeste pe deplin si scade factura la caldura din casa in timp ce mainile tale sunt calde si le este foarte bine in timp ce scrii la laptop, schimbi posturile cu telecomanda de la TV, vorbesti la telefon sau te bucuri de o gustare pe canapea! Mai multe detalii și prețul puteți afla LA ACEST LINK.

Patura Cocolino - 200x230 cm. Paturi Cocolino, intr-o combinatie de culori calde, cu o textura moale si fina, potrivite pentru patul dvs. Paturile din polyester sunt rezistente la spalat, nu irita pielea, sunt moi si confortabile. Beneficiind de un design modern, acestea pot inlocui o cuvertura. Mai multe detalii despre Black Friday azi și prețul puteți afla LA ACEST LINK.

Black Friday azi. Oferte la pături cu încălzire

Lenjerie de pat 2 persoane, cu 6 piese din finet satinat gros (model fl-fin-13). MATERIAL: finet satinat, amestec echilibrat de fibre naturale cu microfibră PES (are textură fină şi plăcută la atingere, nu intră la apă şi nu se decolorează). Mai multe detalii și prețul puteți afla LA ACEST LINK.

Lenjerie pat dubla 3D bumbac satinat b-157. Setul de lenjerie de pat contine 4 piese: 1 x cearceaf de pat 220 x 240 cm, 1 x cearceaf de pilota 200 x 210 cm, 2 x fata de perna 50 x 70 cm. Mai multe detalii și prețul puteți afla LA ACEST LINK.

Patura electrica cu incalzire ECG ED 140 HN, 160X140cm, 2X60W, pentru 2 persoane, maro. Reglarea temperaturii pe 2 nivele. Doua comenzi pe cablu, independente. Indicator luminos ON. Material fleece superpolar, 100% poliester. Cablu de alimentare detasabil. Protectie la supraincalzire. Putere de intrare 2 x 60 W. Lungimea cablului de alimentare de 2 m. Mai multe detalii și prețul puteți afla LA ACEST LINK.