Băsescu, după ce Elena Udrea a fost condamnată: Am primit decizia cu foarte mare părere de rău

Traian Băsescu a declarat, la Parlament, că a primit vestea condamnării Elenei Udrea la 6 ani de închisoare cu executare cu foarte mar părere de rău şi chiar a vorbit cu ea la telefon.

Am primit vestea cu foarte mare parere de rau care pleaca din convingerea ca femeia asta nici nu a primit genta cu bani, nici nu a facut un abuz in servici. Cred ca are şanse ca la revizuire, sa isi puna avocatii, sa stranga documentele, sa le puna, sa ceara revizuirea sentintei. Nu as comenta mai mult acum, cred ca are calea revizuirii", a spus Traian Băsescu.

Reamintim că Elena Udrea a fost condamnată și în primă instanţă la şase ani de închisoare pentru luare de mită, abuz în serviciu şi folosire de acte sau declaraţii false pentru obţinerea de fonduri europene.