Aurelian Pavelescu, postare absolut halucinantă în care explică participarea la mitingul PSD

Aurelian Pavelescu, preşedintele PNŢCD, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj mai lung în care explică de ce a mers la mitingul PSD: astfel acesta spune că prin participare, PNŢCD a dat lovitura mortală #Rezist şi statului paralel. Totodată, mai vorbeşte şi despre descreieraţii de la #Rezist, infractori împotriva democraţiei.

Redăm, în continuare mesajul postat de Aurelian Pavelescu:

"PNTCD-ROMANIA a dat lovitura de moarte #Rezist si statului paralel, in razboiul pentru ROMANIA: CORNELIU COPOSU NU ESTE BUNICUTUL SIMPATIC AL LUI GEORGE SOROS! Dupa un an si jumatate in care descreieratii de la #Rezist, o miscare nazisto-stalinisto-securistica, instrumentul si pavaza statului paralel tradator de tara, care a confiscat spatiul public si a acaparat Romania, PNTCD-ROMANIA le-a aplicat acestora o corectie severa, trimitandu-i in negurile gloriosului nostru trecut!

Sa explic: Acesti descreierati, infractori impotriva democratiei, isi imaginau ca detin un fel de legitimitate mistica, au un fel de drepturi istorice, dincolo de lege, Constitutie, respectului pentru marea parte a poporului roman, popor intimidat, terorizat sub mecanismele sinistre ale catuselor si ale anarhistului-marxist George Soros - cele mai violente cunoscute in ultima jumatate de secol IN TOATA LUMEA! In numele acestei miscari devastatoare, de distrugere a identitatii popoarelor, de instrainare a tot ce este national, terfelire a demnitatii istorice, #Rezist-Soros, nazisto-stalnistii-securisti, au incercat sa confiste inclusiv SIMBOLURILE NATIONALE! Ei SE AUTO-INTITULAU si mostenitorii lui Maniu, Mihalache, Ratiu sau Coposu, adusi blasfematic in coada lui SOROS, un fel de PREDECESORI ai criminalului ATEU, NOUL Marx! Pentru acesti descreierati #Rezist si statul paralel, MANIU, MIHALACHE SI COPOSU "PRECURSORI AI LUI SOROS" -, lucrarea parea deja facuta. Fiind speculata situatia in care ADEVARATII LOR PRECURSORI - BOLSEVICII -, au adus PNTCD!

Numai ca reactia PNTCD-ROMANIA, de a se asocia mitingului impotriva abuzurilor si minciunii, LE-A FOST FATALA! Ei nu mai au acum a se lupta cu partide de tip electoralist, PSD si ALDE, ci cu UN SIMBOL, pe care nu l-au cucerit, si care I-A PULVERIZAT! Le-a devoalat impostura si i-a aruncat LA GROAPA ISTORIEI! Asa se traduce reactia furibunda impotriva mea si a PNTCD, pe care o vedeti pe peretele meu! Ce-si inchipuiau ei?

Ca Seniorul Corneliu Coposu A FOST UN BATRANEL INGADUITOR, CARE DA SCUTIRI PENTRU COPILASII CARE NU MERG LA SCOALA SI FACE POMUL DE CRACIUN? V-ati inselat amarnic: Coposu, Maniu, Mihalache - toti liderii acestui partid au fost neinfricati LUPTATORI, care i-au calcat in picioare pe toti DUSMANII NEAMULUI ROMANESC! Ati vrut sa-i transformati in BUNICUTII SIMPATICI AI LUI GEORGE SOROS? Soros a fost zdrobit de mostenirea uriasa a PNTCD, ieri, la mitingul de prostest, pentru totdeauna. Veti afla si voi in curand. POPORUL ROMAN A AFLAT DEJA!", a scris Aurelian Pavelescu.