Rochii de seară care nu ar trebui să lipsească din garderoba ta

Dacă sunteți în căutarea unei rochii de seară în această perioadă, în acest articol vă prezentăm câteva modele fabricate în România care poate vi se potrivesc.

Întreaga ofertă la rochii de seară o găsiți LA ACEST LINK.

Rochie Artista Argus de seara negru si mov cu imprimeu floral. Intoarce capetele tuturor, purtand rochia negru-mov Artista Argus de seara cu imprimeu floral! Rochia este in pliuri maxi, cu un crepeu maxi pe sold, formand un efect drapat. Rochia are decolteul in format de V, cu push-up si design petrecut, accentuandu-ti feminitatea. Baza rochiei este accesorizata cu un imprimeu floral pastelat pe tonuri contrastante de roz, oranj, vernil si alb. Mai multe oferte la rochii de seară găsiți LA ACEST LINK.

Rochie Ginette lunga de seara neagra din matase naturala. Fii o prezenta spectaculoasa la cel mai pretentios eveniment, purtand rochia neagra Ginette lunga de seara din matase naturala! Rochia are un design in pliuri, drapandu-ti delicat silueta. Cordonul fals si crepeul in fata iti accentueaza feminitatea. Rochia are decolteu oval cu strasuri argintii, pentru un efect chic. Mai multe oferte la rochii de seară găsiți LA ACEST LINK.

Rochie Bya verde de ocazie cu broderie 3D la bust. Clasica si senzuala, rochia verde Bya de ocazie cu broderie 3D la bust intoarce toate privirile in acest sezon! Rochia este in format clos, cu pliuri discrete pe talie, punandu-ti in valoare silueta. Decolteul este in forma de V, continuat senzual de maneci create din dantela si broderie, precum si de spatele decupat. Bustul si spatele includ broderie 3D si insertii handmade pe tonuri contrastante de verde si crem. Mai multe oferte la rochii de seară găsiți LA ACEST LINK.





Rochie Ladonna Raysa lunga de seara negru metalizat. Alege rochia LaDonna Raysa lunga de seara negru metalizat pentru o tinuta superba la petrecerile verii! Rochia este lunga, cu un crepeu maxi pe sold, creand un efect senzual. Textura cu fir metalizat atrage atentia la orice eveniment, formand la baza un efect de trena. Rochia are pliuri pe talie si bust, drapandu-ti silueta. Decolteul este adanc in forma de V, subliniat de un cordon petrecut. Rochia are spatele decupat in forma de V si broderie florala si paiete galbene contrastante pe umar. Mai multe oferte la rochii de seară găsiți LA ACEST LINK.

Rochie Leonard Collection lunga neagra cu franjuri la bust. Alege rochia neagra Leonard Collection lunga cu franjuri la bust pentru un look sofisticat si feminin la cel mai pretentios eveniment! Rochia este dreapta, in format lung, cu un crepeu maxi pe sold, mulandu-se discret si totodata accentuandu-ti senzualitatea. Decolteul si spatele in forma de V sunt accesorizate cu un voal diafan peste umeri, cu broderie florala, paiete si franjuri. Mai multe oferte la rochii de seară găsiți LA ACEST LINK.

Rochie Artista Simone albastra lunga de seara. Alege rochia Artista Simone albastra lunga de seara pentru o tinuta plina de feminitate si independenta! Rochia are o textura cu fir metalic, afirmandu-ti personalitatea. Decolteu in forma de V, cu efect de push-up si designul brodat cu paiete pe umeri, iti accentueaza feminitatea. Rochia are cordon fals cu paiete si un crepeu maxi pe sold, formand un efect senzual. Mai multe oferte la rochii de seară găsiți LA ACEST LINK.





Rochie Aida din dantela neagra cu tull aplicat la maneci. Alege rochia crem-negru Aida din dantela cu tull aplicat la maneci pentru o tinuta cocheta si feminina la petrecerile verii! Rochia este dreapta, dintr-o textura crem vaporoasa accesorizata integral cu dantela florala fina si paiete. Manecile din tull in pliuri, decolteul si spatele in forma de V, atrag atentia asupra tinutei tale. Mai multe oferte la rochii de seară găsiți LA ACEST LINK.