ALERTĂ de la meteorologi. Val de aer RECE peste România. Temperaturile scad dramatic

Un val de aer rece va lovi România. De la mijlocul săptămânii viitoare, temperaturile vor scădea brusc.

Miercuri se răceşte mai ales în nordul şi estul teritoriului, în Transilvania, Moldova şi Maramureş. De joi, se răceşte în toată ţara.

Temperaturile scad cu până la 20 grade Celsius, în unele zone.

"Temperaturile scad la inceput in zona de nord a tarii. Marti, cand, de exemplu, in nordul Moldovei vor fi doar 16 grade, dar in sud peste 30 de grade Celsius, in Lunca Dunarii - 34. Miercuri se raceste peste tot si cam asa ramane pana la sfarsitul saptamanii cu temperaturi in general pana la 25 -26 de grade, in nordul moldovei si estul Transilvaniei sa fie zile cand in anumite dupa amiezi temperatura sa nu treaca de 15-16 grade Celsius ", a declarat, la Realitatea TV, Meda Andrei, meteorolog de serviciu ANM.

Prognoza meteo pe o lună. Cum va fi vremea până pe 14 octombrie

Săptămâna 16.09.2019 – 23.09.2019



Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice acestui interval în jumătatea nordică a teritoriului, iar în rest temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale ale perioadei.



Regimul pluviometric va fi local excedentar în nordul țării și în general deficitar în regiunile extracarpatice, mai ales în zonele sud-vestice. În rest, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale ale perioadei.



Săptămâna 23.09.2019 – 30.09.2019



Temperatura medie a aerului va avea valori ce se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, la nivelul întregii țări.



Cantitățile de precipitații vor fi în general deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în sud-vestul teritoriului.



Săptămâna 30.09.2019 – 07.10.2019



Temperaturile medii ale aerului vor fi în general apropiate de cele normale pentru această săptămână, în toate regiunile.



Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.



Săptămâna 07.10.2019 – 14.10.2019



Mediile valorilor termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice acestei perioade, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice și sud-estice.



Regimul pluviometric estimat pentru această săptămână va fi în general excedentar în vestul și nord-vestul teritoriului, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.