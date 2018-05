A murit un titan al literaturii

A murit unul dintre cei mai mari scriitori din lume. Laureat al premiului Pulitzer, scriitorul american Philip Roth s-a stins din viață la vârsta de 85 de ani, potrivit bbc.com.

Philip Roth s-a născut pe 19 martie 1933, în Newark, New Jersey. A debutat cu nuvela ”Goodbye, Columbus”, publicată în 1959 şi premiată cu National Book Award pentru ficţiune.

Recunoaşterea internaţională a venit odată cu romanul ”Complexul lui Portnoy” (1969). Premiat, în 1997, cu Pulitzer pentru ”Pastorala americană”, el a primit, un an mai târziu, la Casa Albă, National Medal of Arts, iar în 2002, Gold Medal in Fiction, cea mai înaltă distincţie a Academiei Americane, conferită anterior, unora ca John Dos Passos, William Faulkner şi Saul Bellow.

Scriitorul american Philip Roth a fost menţionat cu regularitate drept posibil câştigător al premiului Nobel pentru literatură, dar nu l-a obţinut niciodată.

Philip Roth a fost atât apreciat, cât şi luat în derâdere pentru că a prezentat fără cosmetizare nevrozele şi obsesiile care au bântuit experinţa modernă a evreilor americani.

Philip Roth a scris peste 30 de cărţi, inclusiv cartea de memorii “Patrimony” din 1991, care examinează relaţia complexă cu tatăl său şi care i-a adus Premiul Cercului naţional al criticilor de carte.