3 zodii de bărbaţi obsedaţi de femei. Riscul să te înşele, URIAŞ!

Sunt mereu cu ochii dupa femei, iar riscul sa te insele este mare. Pentru ca nimic nu sta in calea dorintei lor de a cunoaste tipe noi, de a le curta pentru a-si testa veleitatile de seducatori. Vorbim, asadar, despre barbatii obsedati de femei.

Acestia sunt nascuti cu precadere in urmatoarele 3 zodii:



Taur



N-ai zice la prima vedere ca barbatul Taur ar fi un gagicar fara pereche. Ei bine, aparentele mai si insala. Taurul este un cuceritor, ii place sa curteze, dar si sa fie curtat. Sa nu te mire daca auzi ca s-a implicat intr-o aventura de o noapte.



Scorpion



Despre barbatul Scorpion s-au spus multe, iar el ramane in continuare pe lista obsedatilor dupa femei si dupa sex. Nativului ii place sa detina controlul, e stapan pe sine si ii place sa ii domine si pe ceilalti, e un cuceritor innascut si adora sa experimenteze mereu ceva nou in materie de amor.



Fecioara



Nativii Fecioara se numara printre cei mai obsedati de femei. Cu greu reusesc sa isi stabileasca o relatie, pentru ca nu pot ramane prea mult timp intr-un singur loc. Chiar daca ii stii drept calculati si echilibrati, cand vine vorba despre femei, nu se mai pot controla, scrie ele.ro.