2018, an negru pentru 3 zodii. Au parte de necazuri şi tragedii. Drame în familie

2018, AN NEGRU pentru aceste 3 zodii. Au parte de necazuri şi tragedii. Drame în familie

2018 nu le aduce bucurii, ci doar lipsuri si necazuri. Au loc schimbari in viata lor, si nu in bine. Fie se imbolnavesc ei sau cineva din familie, fie isi pierd serviciul sau relatia cu partenerul incepe sa scartaie, ajungandu-se pana la despartiri si chiar divorturi.

Iata care sunt zodiile pentru care previziunile sunt sumbre:



Taur



Primesti vestea unui diagnostic crunt, care te vizeaza fie pe tine, fie pe cineva drag, din familie. E o mare tristete pe care o vei depasi cu greu. Nu prea ai parte de sprijinul prietenilor, iar insingurarea aceasta nu iti face deloc bine, ci iti agraveaza si mai rau starea.



Scorpion



Chiar daca pare greu de crezut, in 2018 vei suferi cumplit in dragoste. Iubesti enorm, iar faptul ca lucrurile nu merg intre voi asa cum ti-ai dorit iti sfasie inima. In relatia pe care o ai se produc certuri, sunt discutii interminabile care nu aduc nimic bun, ba chiar duc la o despartire dureroasa. Iti va lua luni bune ca sa iti revii la normal.



Berbec



2018 va fi un an negru in cazul tau. Esti pusa in fata unor decizii grele, in care trebuie sa fii ferma. Problema e ca nu stii incotro sa o apuci, lucru care te va destabiliza complet. Esti dezorientata si nu prea e nimeni prin preajma care sa iti vina in ajutor. Vei avea probleme cu banii. E un an greu, un an trist, care va lasa in urma urme adanci.