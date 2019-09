Zodia care folosește psihologia inversă! Dacă vrea ceva de la tine, va obține

Acest semn zodiacal este extrem de manipulant in relatiile interpersonale. Te face sa crezi altceva decat gandeste cu adevarat. Afla cine este expertul in psihologia inversa.

1. Atunci cand o critici, iti va zambi in fata. Iti va multumi pentru remarcile tale si se va apropia fizic de tine tocmai ca sa te pacaleasca. Experta in psihologia inversa, aceasta zodie stie cum sa te ia pentru a reduce din negativismul tau fata de ea.

2. In momentul in care are un interes ascuns, va avea grija sa se poarte foarte frumos cu tine. Timiditatea lui mascheaza intentii bine ascunse, asa ca ai grija cum te lasi manipulat de acest nativ fermecator.

3. Cu toate ca se pricepe foarte bine la psihologia inversa, acest nativ are simtul datoriei crescut, stie sa se organizeze si este rabdator si perseverent in tot ceea ce face.

4. Cea mai puternica dorinta a acestui semn este sa preia conducerea si sa administreze. Este capabil de strategii incredibile pentru a castiga un scaun si stie sa se impuna ca lider. Va scoate in evidenta defectele celorlalti intr-un mod subtil, numai pentru a face impresie buna si pentru a castiga ceea ce doreste.

5. Acest nativ jongleaza cu psihologia si in dragoste. Este extrem de precaut atunci cand are o relatie noua si stie sa isi fidelizeze partenerul facandu-l sa se simta culpabil pentru multe esecuri de care sunt vinovati amandoi.

6. Desi are tendinte depresive si este destul de pesimist, acest nativ nu va arata niciodata suferintele pe care le ascunde in suflet. Ba dimpotriva, atunci cand va fi suparat iti va zambi, iar cand va fi vesel, va fi extrem de serios.

7. Iti da dreptate pana intr-un punct doar ca sa te faca sa ii dai si tu dreptate ulterior. Este foarte abil cand vine vorba de manipularea celor din jur.

8. Iti va scoate in fata calitatile pe care le ai pentru ca apoi sa isi permita sa te critice. Tot timpul o lauda va veni la pachet cu o critica, atunci cand interesul lui este urias.

Nativul Capricorn este expert in psihologia inversa. Semnul guvernat de Saturn intelege viata ceva mai diferit decat restul oamenilor. Saturn este planeta sacrificiului si a strategiilor complexe, iar Capricornul beneficiaza de suficienta inteligenta pentru a se impune si a castiga increderea celorlalti in mod subtil.

Sursa: cancan.ro