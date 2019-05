Unde ar putea fugi omenirea când viața pe Pământ n-o să mai poată exista

Titan este unul dintre sateliții planetei Saturn care în mod suprinzător are un ecosistem asemanator cu cel al Terrei. Chiar dacă cei mai mulți visează la o prelungire a omenirii pe Marte, s-ar putea ca cel mai bun loc să fie în altă parte. Cel puțin specialiștii cred că există și alte locuri bune. Iată o listă cu motivele pentru care Titan, luna lui Saturn, e mai locuibilă decât Marte.

Titan - singurul corp ceresc care are mări şi oceane pe suprafaţa sa

Titan are propria atmosferă, chiar dacă e una nu foarte densă și e singura lună din sistemul nostru solar care are la suprafață substanțe lichide, printre care și apă. De asemnea, Titan este cea mai mare lună a planetei Saturn.

Pentru a-ți face o idee, Titan este a doua cea mai mare lună din sistemul solar, este mai mare chiar și decât satelitul nostru natural și chiar decât planeta Mercur.

În plus, este și foarte ospitalieră. Și mai are încă o caracteristică care o să te surprindă: are un câmp gravitațional foarte redus, ceea ce înseamnă că dacă pe Pământ cântărești 70 de kilograme, pe Titan ai avea doar zece kilograme.

Nu există furtuni de nisip pe Titan

Spre deosebire de Planeta Roșie, pe luna lui Saturn nu s-au observat până acum furtuni de nisip. Însă, în cazul unei posibile vieți pe Titan ar exista și câteva dezavantaje, cum ar fi că nu poți să înnoți în lacurile sale. Iată care este explicația.

Ei bine, nu poți să înnoți în lacurile de metan de pe Titan pentru că te vei duce extrem de rapid la fund, indiferent cât de greu te consideri sau cât de flotabil ai încerca să fii. Asta pentru că densitatea metanului lichid este mult mai mică decât cea a corpului tău.

Spre deosebire de Marte, Titan are mai multă apă înghețată la suprafață

Titan are aproape întreaga suprafață terestră acoperită cu gheață (apă), care i-ar ajuta pe oameni să producă oxigen, chiar dacă atmosfera lunii lui Saturn e formată din 2% metan și restul din nitrogen. Pe Marte, nici măcar atât nu ai.

Datorită distanței față de Soare și a faptului că primește doar 1% din lumina pe care o avem pe Pământ, suprafața lui Titan este înghețată. Astfel, chiar dacă Titan are o temperatură de -178 grade Celsius, adică mai rece decât cea a planetei Marte, măcar ai mai multă gheață.

