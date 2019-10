Ultima emisiune a lui Cozmin Gușă pe Realitatea TV

Cozmin Gușă, la ultima emisiune în studioul Realitatea. Foto: Cristian Otopeanu

Realitatea TV își va opri emisia la miezul nopții, după 18 ani. Dar, la finalul acestei zile de 30 octombrie, ne vom vedea tot pe Realitatea. Plus.

În ultima zi de emisie a Realitatea TV, Cozmin Gușă a avut ultima emisiune pe acest post.

"Bună seara, dragi telespectatori. Este un moment extrem de încărcat. Am primit sute de mesaje ieri și astăzi, de la mulți jurnaliști, de la mulți prieteni ai mei și ai Realității. Am văzut toată agitația de tip emoțional a colegilor mei. Dacă este să vă vorbesc despre Realitatea TV, nu este o simplă instituție media, este o stare de spirit", a început Cozmin Gușă discursul.

Patronul postului de știri a povestit apoi începuturile Realitatea TV, din 2001: "În 2001, în acea perioadă, fiind un tânăr, imberb, în sensul figurat al cuvântului, în politica românească, cu funcția de secretar general al PSD, primeam vizita unui om de afaceri, anume Silviu Prigoană, fondatorul Realitatea TV. Era foarte îngrijorat și nelămurit dacă poate să-și facă televiziune de știri independentă.

El, cunoscând experiența mea derulată în presa românească, dar și în Statele Unite, unde am studiat management mass-media, dar am și lucrat în multe instituții de presă de acolo, fără să fiu plătit, în baza bursei pe care am câștigat-o, a venit cu speranța că partidul, aflat la putere, nu i-ar produce probleme majore de existență.

Am discutat îndelung cu Prigoană, care, atenție era membru PNL și venise la partidul concurent, și l-am asigurat că poate să facă o televiziune independentă. Am discutat și despre numele Realitatea TV și i-am spus că doresc foarte mult să existe un CNN românesc, cum de altfel Realitatea a și devenit".

