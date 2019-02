Telekom Romania. Îngrijorător: scade numărul de clienți. Reacția Telekom

Telekom Romania

Telekom Romania. Cele mai noi date, publicate de Deutsche Telekom, arată o scădere continuă a numărului de clienți ai Telekom România, a scris Hotnews.

Telekom Romania. Hotnews, sub titlul "Deutsche Telekom: Veniturile Telekom Romania au scazut cu 1,3% pana la 972 milioane euro in 2017/Continua scaderea numarului de clienti de telefonie mobila, fixa si internet", publică o analiză a gigantului în comunicații.

Astfel, Hotnews scrie ca, anul trecut, numarul clientilor de comunicatii mobile ai Telekom Romania a scazut fata de anul 2016 pana la 5,25 milioane utilizatori (scadere de 8,1%), in timp ce pe segmentul comunicatiilor fixe, Telekom Romania a scazut la 1,86 milioane de utilizatori (scadere de 5,3%) si 1,18 milioane de utilizatori de internet broadband (scadere de 1%),

Mai mult, potrivit Hotnews, Telekom Romania a inregistrat venituri in valoare de 972 milioane de euro anul trecut, in scadere cu 1,3% fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar EBITDA (profitul inainte de dobanzi, impozite, depreciere si amortizare) a scazut cu 5,1% pana la 166 milioane euro

Telekom Romania a transmis un comunicat de presa in care prezinta in special evolutia din ultimul trimestru al anului 2017, astfel:



Telekom Romania Communications (n.a. fostul Romtelecom)

"In T4 2017, veniturile Telekom Romania Communications au scazut cu 3,9% fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 160,3 milioane euro, in principal din cauza tendintei de scadere a veniturilor generate de serviciile de voce fixa. Cu toate acestea, in anul 2017, veniturile au crescut usor cu 0,9%, la 607,7 milioane euro.

EBITDA ajustata a scazut in T4 cu 7,8%, la 26,1 milioane euro, dar pentru tot anul 2017 a avut o tendinta ascendenta, ajungand la 101,9 milioane euro, in crestere cu 9% fata de 2016.

In T4 2017, numarul de clienti pentru pachetele de servicii convergente a continuat sa creasca, cu 36%, fiind depasit pragul de 500.000 abonati. De asemenea, numarul total de clienti TV a crescut usor (+0.4%) la 1,470 milioane, in timp ce numarul de clienti de internet de mare viteza a ajuns la 1,180 milioane. Raportat la T4 2016, veniturile pentru serviciile de voce fixa au continuat sa scada (-15,1%), iar veniturile aferente serviciilor broadband si TV au inregistrat o descrestere de 4,8%, respectiv 1,9%.

Costurile operationale totale, excluzand deprecierea, amortizarea si cheltuielile legate de programele de plecari voluntare, au scazut cu 2,8% in T4 2017, comparativ cu T4 2016. Nivelul mai ridicat al costurilor directe cu clientii (interconectare si telefoane mobile) a fost compensat cu diminuarea costurilor indirecte".

CONCEDIERI TELEKOM

În altă ordine de idei, situația Telekom Romania nu este cea mai bună, conform analizei publicate la începutul acestui an de profit.ro.

Grupul Telekom România a încheiat anul 2017 cu cele mai mari pierderi nete din industria locală de comunicaţii, iar datele Telekom Romania pentru 2017, trimise Finanțelor, indică faptul că pierderile au avansat, iar reorganizarea a tăiat din angajați.

Nu se știe precis dacă și când aceste decizii vor afecta și activitatea Telekom Sport România, canalul de sport deținut de Telekom Romania.

Deocamdată, un lucru este cert. Telekom Sport a eliminat anul trecut, din grila de programe, jurnalele de dimineață cu prezentatori și emisiunile de dimineață.

În plus, surse din piață susțin că Telekom Sport va concedia de la 1 martie circa 20 de angajați.

Telekom Romania, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa locală de comunicaţii, are afaceri anuale de aproximativ un miliard de euro, conform zf.ro.

Grupul Telekom Romania a anunțat în decembrie 2017 că toate operațiunile sale mobile, respectiv cele ale Germanos Telecom, Sunlight și Telemobil (fostul Zapp), au fuzionat într-o singură entitate - Telekom Romania Mobile Communications (n.a fostul Cosmote). Fuziunea s-a realizat pe 1 decembrie 2017, cu scopul de a conduce la o structură organizațională mai eficientă.

Telekom Romania Mobile Communications (fosta Cosmote) este detinut de Cosmote Mobile Communications (69,99999874% din actiuni), Telekom România Communications (30%) și acționari persoane fizice (0,00000126%).