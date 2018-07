Donald Trump şi Vladimir Putin, declaraţii comune, după summit-ul istoric. Care au fost concluziile

Trump, criticat că merge nepregătit la întâlnirea cu Putin

Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit la Helsinki pentru un summit important și controversat, care stârnește neliniștea aliaților SUA din Europa și nu numai. Întrebarea aflată pe buzele tuturor: ce concesie ar putea face imprevizibilul Donald Trump, abilului Vladimir Putin?

Un summit extrem de important are loc luni în capitala Finlandei, Helsinki, între președintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin. Realitatea.net vă ține la curent cu principalele evenimente, şi mai ales, cu declaraţiile celor doi lideri mondiali.

Cei doi au recunoscut că există probleme la care au puncte de vedere diferite, dar încearcă să găsescă o cale constructivă pentru a le rezolva. Vladimir Putin a afirmat că Rusia nu s-a implicat în alegerile din SUA, în timp ce Donald Trump a punctat că el crede ca niciodată relaţiile dintre cele două ţări nu au fost mai proaste ca acum, dar asta s-a schimbat acum 4 ore, cand au inceput discuţiile:

Donald Trump: Tocmai ce am incheiat discutiile cu presedintele Putin, a fost un dialog direct. Neînţelegerile dintre tarile noastre sunt cunoscute. Relaţia istorica nu a fost niciodata mai rea ca acum. Dar asta s-a schimbat acum 4 ore, sunt convins de asta. Un dialog contructiv intre SUA şi Rusia faureşte noi cai pentru a implementa pacea. Am discutat cu preşedintele despre implicarea Rusiei in alegeri. Am simţit ca aceste mesaj trebuie livrat in persoana. Am discutat si despre denuclearizarea armelor, am discutat si despre terorism. Am vorbit si cat de important este sa punem presiunea pe Iran. Am vorbit şi despre criza din Siria. Cooperarea dintre noi poate salva sute de mii de vieţi. Am fost de acord ca reprezentanţii din Consiilile noastre de securitate sa se intalnească pentru a discuta despre aceste problematici. Preşedinte Putin, va multumesc pentru aceste discuţii, a fost o zi constructiva pentru ambele tari.

Vladimir Putin: Trebuie sa facem un efort sistematic si trebuie sa avem preocupari pe teme terorismului. Nu avem aceeaşi abordare comună pe toate punctele. Am vorbit şi despre Siria. Trebuie sa depasim crizele umanitare, pentru a asigura reintoarcerea refugiaţilor acasă. Am discutat şi despre decizia SUA de a se reterage din acordul cu Iranul. Am discutat si despre Ucraina, SUA puteau sa fie mai convingatorea in implementarea acordului de ls Minsk. Am discutat şi despre situaţia economică. Cat despre amestecul Rusiei in alegerile din Sua: Rusia nu s-a amestecat niciodata in alegerile din SUA şi nu o va face. Daca există dovezi, suntem gata sa le analizăm impreună. Trebuie să detensionăm şi relaţiile pe partea civilă. Per total, suntem multumiti de intalnirea fata in fata, ne intelegem mai bine, dar sunt probleme care nu sunt inca rezolvate. Mulţumim gazdelor noastre.

Întrebări:

Jurnalist rus (Interfax) pentru Trump: În turneul european, ați menționat că implementarea Nord Stream 2 este dăunătoare și că Germania este prizoniera Rusiei. SUA cumpără gaz european. L-ați numit pe Putin un competitor.

Donald Trump: L-am numit un competitor și este unul bun. Cred că este un compliment. Nu sunt sigur că acest gazoduct e în interesul Germaniei sau nu. SUA vor fi în curând cel mai mare producător de petrol și gaz. Le doresc noroc, am discutat cu Angela Merkel în termeni destul de puternici. Azi suntem numărul 1 în lume și vom concura destul de puternic

Vladimir Putin: Am discutat și acest subiect. Credem că noi, ca puteri majore petroliere, putem lucra împreună spre reglementarea pieței mondiale. Dincolo de un anumit preț, gazele de șist nu mai sunt profitabile. Avem spațiu pentru cooperare aici. Domnul Trump și-a exprimat îngrijorările legate de dispariția Ucrainei din tranzit, l-am asigurat că nu urmărim asta.

Vladimir Putin: El isi apara tara, eu apar interesele Rusiei. Sunt probleme la care nu avem acelaşi punct de vedere şi încercăm să găsim o cale constructivă.

Update 18.11 Cei doi lideri ţin o conferinţă de presă comună care poate fi urmărită aici:





17.16. Cei doi lideri au acum o întâlnire bilaterală extinsă care cuprinde şi un dejun de lucru.

17.15 - Donald Trump a declarat, răspunzând unei intrebări "strigate" de un jurnalist, că întâlnirea cu Vladimir Putin a fost "un start foarte bun".

17.00 - CNN notează că întâlnirea celor doi lideri are loc în cea mai călduroasă zi din ultimii ani, pentru Helsinki. Este posibil să fie cea mai călduroasă zi din anul 2010. Sunt 30 de grade, dar temperatura medie pentru mijlocul lui iulie este de 20 de grade în mod normal în capitala Finlandei.

- Întâlnirea celor doi lideri, însoțiți doar de traducători, ține de mai bine de 90 de minute.

- În vreme ce președintele SUA se așteaptă la o relație extraordinară cu Putin, relațiile sale cu Europa nu stau tocmai bine. Ultimul său atac a atras replici acide la oficialii statelor UE. Mai mult pe această temă: Germania anunță despărțirea de SUA după ultimul atac violent al lui Trump

- Mult mai reținut decât Trump, Putin a vorbit pe scurt despre contextul întâlnirii. ”Menținem o legătură permanentă. Am vorbit la telefon, am discutat de câteva ori în cadrul unor evenimente internaționale. Desigur, acum a venit timpul să discutăm detaliat relațiile noastre bilaterale, dar și despre alte probleme stringente de actualitate. Sunt suficient de multe pentru a le acorda o atenție mai mare”, a declarat Putin.

- Donald Trump l-a felicitat pe Putin pentru organizarea Cupei Mondiale 2018 și a enumerat posibilele subiecte de discuție ale summitului: comerț, Apărare, rachete, înarmare nucleară, China

Liderul american s-a declarat convins că, deși SUA și Rusia nu s-au înțeles prea bine în ultima perioadă, acest lucru s-ar putea schimba. ”Cred că vom sfârși prin a avea o relație extraordinară”, a spus Trump.

''Cred cu adevărat că lumea vrea să vadă că ne înţelegem. Suntem două mari puteri nucleare. Deţinem 90% din capacitatea nucleară şi asta nu este un lucru bun, este un lucru rău'', a mai declarat liderul de la Casa Albă, citat de CNN.

Declarațiile, făcute înaintea discuțiilor la care vor lua parte doar interpreții, au fost traduse în rusă pentru Putin și pentru ziariștii ruși prezenți.

- Vladimir Putin a sosit la Palatul Prezidențial din Helsinki cu jumătate de oră mai târziu decât era programat să ajungă. Trump a așteptat în acest timp la hotel, urmând să plece spre locul întâlnirii doar după sosirea omologului rus.

- Comentatorii observă că în vreme ce Donald Trump a atacat Europa, Vladimir Putin a curtat intens liderii din UE. O lecție de diplomație de la Kremlin. Mai mult pe această temă: În vreme ce Trump tună și fulgeră, Putin curtează Europa

- Pentru România, unul dintre cele mai importante subiecte de pe agenda summitului Trump-Putin este scutul antirachetă de la Deveselu. Informația a venit chiar de la Kremlin. Mai mult pe această temă: Scutul anti-rachetă din România, subiect de discuție la summitul Trump-Putin

- Summitul Trump-Putin a fost prefațat de președintele SUA cu un atac fără precedent la adresa UE, catalogată pur și simplu drept ”inamic” al SUA. Mai mult pe această temă: Cel mai dur atac al lui Trump la adresa UE a venit înaintea summitului cu Putin

Orașul finlandez a fost ales din mai multe motive - câțiva președinți ruși și americani s-au întâlnit aici în trecut, locația este foarte aproape de Rusia, iar Trump se afla într-un turneu european, venind acum din Scoția. În plus, Finlanda este un stat UE, dar nu face parte din NATO.

Vladimir Putin și Donald Trump se vor întâlni față în față la 13:00, ora României, iar apoi va urma un prânz de lucru. La o oră neprecizată încă, cei doi șefi de stat vor ține o conferință de presă comună.

Anterior, Trump și soția sa au fost primiți de președintele Finlandei şi soţia acestuia. Tot înaintea discutiilor dintre cei doi președinti urma să aibă loc întâlnirea dintre Mike Pompeo si Serghei Lavrov, miniștrii de Externe.

Fostele state din estul Europei care au fost în sfera de influenţă a Moscovei ar trebui să fie îngrijorate din cauza întâlnirii dintre preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin, susţine unul dintre cei mai longevivi şi cunoscuţi agenţi ai Biroului Federal de Investigaţii din Statele Unite.

"Marea teamă este dacă Putin și Trump se vor întâlni singuri. Din această cauză, nu vor exista "martori" la ceea ce se va discuta. Cred că fostele state cliente ale sovieticilor, România dar şi restul, ar trebui să fie foarte îngrijorate. De exemplu, Trump i-a luat prin surprindere pe toți când a anunțat că SUA și Coreea de Sud nu vor mai avea exerciții militare comune", a declarat fostul agent FBI I.C. Smith pentru G4media.

Trump a declarat, în cadrul întâlnirilor avute în Marea Britanie, că va ridica din nou tema interferențelor Rusiei în alegerile din 2016 din SUA, dar că nu se așteaptă la un alt răspuns din partea lui Putin, decât negarea oricărei implicări, informează CNN.

Subiectul este extrem de sensibil zilele acestea după ce Departamentul de Justiție din SUA a decis inculparea a 12 agenți GRU cu dublă cetățenie rusă și americană pentru încercări de spargere a unor conturi de mail sau calculatoare din staff-ul democrat în perioada alegerilor.

Întâlnirea dintre cei doi vine la inițiativa liderului de la Casa Albă, care este convins că relațiile personale dintre șefii de stat pot depăși problemele internaționale complexe, potrivit The Independent.

La fel ca și prezența lui Trump la summit-ul NATO, întâlnirea dintre președintele american și cel rus are o doză extrem de mare de neprevăzut și se cunosc puține lucruri despre agenda negocierilor.

Trump a fost criticat puternic de democrații americani cu privire la lipsa de pregătire pentru un astfel de summit, iar senatorul John McCain i-a cerut să anuleze întâlnirea cu Putin.

Proteste la Helsinki înaintea summit-ului

Câteva mii de oameni au manifestat duminică la Helsinki, cu o zi înaintea unui summit istoric care va avea loc în capitala Finlandei între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin, relatează AFP.

Manifestanţii - între 2.000 şi 2.500, potrivit poliţiei, câteva mii, potrivit organizatorilor -, s-au îndreptat spre Piaţa Senatului, lângă marea catedrală luterană din Helsinki, la doi paşi de palatul prezidenţial unde se vor întâlni pentru prima dată într-un summit bilateral preşedinţii american şi rus.

Manifestanţii au răspuns apelului adresat de colectivul Helsinki Calling, care include zeci de ONG-uri şi asociaţii. Un protest similar este așteptat și luni, în ziua summit-ului.

Circa 50 de manifestanţi apropiaţi mişcării tinerilor eurosceptici, dar şi câţiva militanţi ai unei grupări de extremă dreapta şi-au exprimat sprijinul pentru Donald Trump, în centrul capitalei Helsinki.

Alte manifestaţii, cu o participare mai modestă, sunt prevăzute pentru luni, în timpul summitului.

Cotidianul finlandez Helsingin Sanomat a informat că a închiriat 300 de panouri în capitală pe care se poate citi în engleză şi în rusă "domnule preşedinte, bine aţi venit în ţara presei libere", o aluzie la faptul că Finlanda figurează cu regularitate în fruntea clasamentului ţărilor care respectă libertatea presei, alcătuit de organizaţia Reporteri fără Frontiere.