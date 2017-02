Studenții se opun Academiei Române: Nu poți fi obligat să rămâi în țară după absolvire

Propunerea Academiei Române de a obligă absolvenții de facultăți să rămână în țara după absolvire sau să plătească studiile în cazul în care pleacă este respinsă de studenți. În plus, propunerea este și neconstituțională, spune fostul președinte al CCR Augustin Zegrean.

Studenții spun că liberă circulație este un drept constituțional care nu poate fi încălcat.

Președintele Asociației Naționale a Studenților, Vlad Chereches, a reamintit că sunt state occidentale unde românii pot primi chiar burse de studiu fără a fi puși să dea banii înapoi dacă pleacă în alte țări.

"Dacă eu, că român, vreau să studiez în Finlanda, Danemarca, pot să obțin o bursă de studiu de la statul respectiv, să studiez acolo pe banii statului respectiv și apoi e decizia mea dacă rămân acolo să profesez sau dacă mă întorc în România sau merg în orice altă țara", a precizat el.

"Nu mi se pare normal, totul ar trebui lăsat la liberă alegere. Tot sistemul trebuie să ne implementeze beneficii pentru a rămâne de bunăvoie în țara", a declarat un student, potrivit Ziare.com.

"Metoda de a-i obligă nu este prea bună. Facem o dezbatere și vedem ce iese", a spus un altul. "Dacă aș găsi ceva în țara, nu aș pleca. Dar nu e nimic în țară", a explicat un alt student.

Mai mult, Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale, a declarat că propunerea Academiei Române "împiedică dreptul la liberă circulație".

"Nu te poate condiționa nimeni să te stabilești unde vrei, câtă vreme suntem în Uniunea Europeană și avem toate drepturile și libertățile posibile. Din punct de vedere constitional este ușor abuzivă", a comentat propunerea Augustin Zegrean.

"Pentru a reduce pierderile de capital uman cu pregatire superioara, prin parasirea tarii, credem ca se impune ca orice absolvent de invatamant superior, beneficiar al subventiei de la buget, sa fie obligat sa lucreze in tara un interval de timp egal cu durata studiilor subventionate sau sa deconteze cheltuielile cu pregatirea profesionala", se arata in "Strategia de dezvoltare a Romaniei in urmatorii 20 de ani", publicata recent pe site-ul Academiei Romane.