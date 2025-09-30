Potrivit Severe Weather, răcirea accentuată nu afectează doar România, ci întreaga Europă Centrală și de Est. Un blocaj atmosferic puternic format deasupra nordului Europei canalizează mase de aer rece dinspre Rusia spre vestul și sudul continentului. Astfel, un val de aer polar avansează din estul Europei către Balcani, Alpi și chiar până în zona Mediteranei.

Răcirea vremii va fi rapidă și puternică. Între joi și sâmbătă, temperaturile vor fi cu 8–12 °C sub media normală a perioadei, iar în unele regiuni diferențele pot depăși 15 °C. Este, de departe, cel mai puternic episod rece al toamnei de până acum.

Printre cele mai afectate țări se numără Germania, Polonia, Austria, Slovacia, Ungaria, Cehia, Croația, Slovenia și statele din Balcani. Minimele vor coborî până la sau sub 0 °C, determinând apariția brumelor și a primelor înghețuri extinse. În zonele montane înalte, precum Alpii sau masivele din Bosnia și Muntenegru, temperaturile pot ajunge la –6 °C, iar la peste 2.500 m altitudine se pot atinge valori de –10 °C.

Diferențele mari de presiune între regiunea balcanică și Marea Mediterană vor genera vânturi puternice de tip Bora. Rafalele vor depăși 120 km/h pe coasta Adriaticii și în sudul Italiei, accentuând senzația de frig, cu temperaturi resimțite de până la –10 °C.

Unde ninge?

În vestul Balcanilor, stratul de zăpadă ar putea atinge 50 cm în doar câteva zile. Ninsoare este posibilă și în Alpi și Carpați, în special la altitudini mari din Carpații Meridionali și Orientali, unde sunt așteptate precipitații mixte și ninsori.

Meteorologii atrag atenția că acest episod de frig este neobișnuit de intens pentru începutul lunii octombrie. În unele zone, temperaturile vor atinge valori care nu au mai fost înregistrate de zeci de ani în această perioadă a anului.

Totuși, există semnale că săptămâna viitoare ar putea aduce o încălzire rapidă, pe măsură ce circulația atlantică revine și transportă aer cald dinspre vestul continentului.