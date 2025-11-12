Cerul va fi mai mult noros pe parcursul zilei, în special în nord și est, unde norii vor fi persistenți. Vor cădea ploi slabe, izolate, în Maramureș, Moldova și Transilvania, iar în restul teritoriului, doar pe arii restrânse. În zonele montane înalte, precipitațiile vor fi mixte – lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări în nord-est și la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 17 grade, iar minimele între -4 și 8 grade. În orele dimineții și pe timpul nopții, pe spații mici, se va forma ceață.

În București, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros în timpul zilei, când sunt posibile ploi slabe izolate. Noaptea, va exista o probabilitate ridicată de ceață sau nori joși. Vântul va sufla slab, iar temperaturile vor fi cuprinse între 3…5 grade minima și aproximativ 13 grade maxima.

Administrația Națională de Meteorologie a emis și o atenționare valabilă până la ora 10:00, pentru județul Cluj, în special în zonele Turda, Câmpia Turzii, Viișoara, Mihai Viteazu, Luna, Călărași, Petreștii de Jos, Săndulești și Ciurila.

Se vor semnala local ceață densă, cu vizibilitate redusă sub 200 m, iar izolat chiar sub 50 m.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum.