Maximele scad accentuat, în toată țara. În București, temperaturi mai mici cu 10 grade!

În Carpaţii Meridionali, la altitudini mari, vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificari temporare la munte, în sudul, estul, local si în vestul tarii. Presiunea atmosferică va creste maine dinspre nord si nord-est, ajungand astfel la valoarea normala.

In Bucuresti, dupa dimineata calda, 9-10 grade, amiaza va fi cu 10 grade mai saraca, maxima se opreste la 16, 17 grade, asadar o prabusire abrupta de la cele 26 de ieri. In plus, prima parte din zi este innorata accentuat -cu slabe sanse de ploaie, insa- iar vântul sufla moderat, deci se simte. Presiunea atmosferică creste astazi la o valoare apropiata de cea normala.

Maine, vremea se va menține ușor mai rece pentru această dată, în sudul și estul tarii, iar in rest va fi apropiată de normal. Maximele vor fi cuprinse între 11 și 19 grade -in conditii de cer variabil, cu unele înnorări în sud-vest, unde insa nu va ploua, decat izolat, slab si trecător. În Carpații Meridionali, la altitudini mari, inca vor mai fi posibile precipitații mixte. Vântul va avea intensificări temporare, pe parcursul zilei, în majoritatea regiunilor, dar mai ales în sud-vest și pe crestele muntilor. Dimineață, izolat in nord, centru și nord-est se va produce brumă.

In Bucuresti, maine, tot mai rece decat normalul datei, in plus nici dimineata nu va mai fi calda, 4...6 grade, in zori -in centrul orasului, la periferie, mai putine- 16-17, la amiaza, in conditii de cer variabil. Vantul va sufla în general moderat peste zi, apoi spre seara se va mai domoli.

Miercuri, temperaturile vor ajunge în jurul celor normale, în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona de munte, precum si în estul și sud-estul tarii. Temperaturile maxime, comparabile cu cele de marti, vor fi cuprinse între 11 și 19 grade. Dimineață, pe suprafețe mici din nord, centru și nord-est, se va produce din nou brumă.

In Bucuresti, miercuri, cer variabil, vânt slab și moderat, 3-5 grade, in zori (in oras, la periferie, mai rece, spre 1 grad Celsius), iar la amiaza, 17-18 grade.