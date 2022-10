COD GALBEN

Valabil de la: 28-10-2022 ora 6:10 până la: 28-10-2022 ora 9:00



În zona: Județul Arad: Arad, Pecica, Sântana, Chișineu-Criș, Nădlac, Curtici, Vladimirescu, Vinga, Macea, Secusigiu, Zimandu Nou, Șimand, Șagu, Semlac, Sintea Mare, Fântânele, Livada, Felnac, Zărand, Șeitin, Iratoșu, Șofronea, Grăniceri, Păuliș, Socodor, Zădăreni, Peregu Mare, Olari, Pilu, Dorobanți;

Județul Timiş: Sânnicolau Mare, Variaș, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Comloșu Mare, Periam, Satchinez, Orțișoara, Cenad, Teremia Mare, Lovrin, Biled, Sânpetru Mare, Tomnatic, Șandra, Saravale, Gottlob, Pesac, Beba Veche, Valcani;



Se va semnala: ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200m, izolat sub 50m.

COD GALBEN

Valabil de la: 28-10-2022 ora 6:00 până la: 28-10-2022 ora 10:00



În zona: Județul Harghita: zona depresionară;



Se va semnala: local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție și de condițiile locale, formarea ghețușului.

COD GALBEN

Valabil de la: 28-10-2022 ora 7:30 până la: 28-10-2022 ora 10:00



În zona: Județul Suceava: Vatra Dornei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Dorna-Arini, Iacobeni, Panaci, Poiana Stampei, Coșna;



Se va semnala: local și temporar ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la: 28-10-2022 ora 7:55 până la: 28-10-2022 ora 10:00



În zona: Județul Vaslui;



Se va semnala: local și temporar ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la: 28-10-2022 ora 8:00 până la: 28-10-2022 ora 10:00



In zona: Județul Alba: Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Unirea, Jidvei, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Stremț, Sâncel, Sântimbru, Lunca Mureșului, Mirăslău, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Crăciunelu de Jos, Cergău, Roșia de Secaș, Hopârta, Rădești, Ohaba, Cenade;

Județul Covasna: zona depresionară;

Județul Braşov: zona depresionară;

Județul Braşov: Făgăraș, Rupea, Hoghiz, Șinca, Mândra, Voila, Racoș, Jibert, Șercaia, Comana, Viștea, Homorod, Cața, Bunești, Ucea, Părău, Ungra, Șoarș, Cincu, Beclean, Ticușu;

Județul Mureş: zona joasă;

Județul Sibiu: Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, Copșa Mică, Șeica Mare, Axente Sever, Bazna, Loamneș, Laslea, Dârlos, Târnava, Moșna, Biertan, Brateiu, Micăsasa, Păuca, Blăjel, Iacobeni, Alma, Hoghilag, Valea Viilor, Șeica Mică, Ațel, Brădeni, Merghindeal;



Se va semnala: local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție și de condițiile locale, formarea ghețușului.

COD GALBEN

Valabil de la: 28-10-2022 ora 8:20 până la: 28-10-2022 ora 11:00



In zona: Județul Sălaj: zona joasă;

Județul Cluj: zona joasă;

Județul Satu Mare: zona joasă;

Județul Bistriţa-Năsăud: Bistrița, Beclean, Teaca, Lechința, Nimigea, Târlișua, Spermezeu, Căianu Mic, Șintereag, Chiochiș, Braniștea, Petru Rareș, Uriu, Șieu-Măgheruș, Nușeni, Șieu, Matei, Șieuț, Negrilești, Budacu de Jos, Șieu-Odorhei, Mărișelu, Galații Bistriței, Urmeniș, Chiuza, Budești, Ciceu-Giurgești, Monor, Sânmihaiu de Câmpie, Milaș, Miceștii de Câmpie, Silivașu de Câmpie;



Se va semnala: Local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.