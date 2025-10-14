Valabil de la : 14-10-2025 ora 6:00 până la : 14-10-2025 ora 10:00

In zona : Județul Suceava: Vatra Dornei, Fundu Moldovei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Iacobeni, Sadova, Panaci, Poiana Stampei, Cârlibaba, Breaza, Coșna, Ciocănești;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

Valabil de la : 14-10-2025 ora 5:50 până la : 14-10-2025 ora 9:00

In zona : Județul Maramureş: Târgu Lăpuș, Suciu de Sus, Cupșeni, Lăpuș, Groșii Țibleșului;

Se vor semnala : Local ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m.