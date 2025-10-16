Valabil de la : 16-10-2025 ora 9:00 până la : 16-10-2025 ora 11:00

In zona : Zona joasă a județului Alba , respectiv zona localităților: Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade, Doștat;

Zona joasă a județului Braşov , respectiv zona localităților: Făgăraș, Victoria, Rupea, Hoghiz, Șinca, Recea, Mândra, Voila, Racoș, Jibert, Șercaia, Comana, Hârseni, Viștea, Homorod, Cața, Bunești, Ucea, Părău, Ungra, Șoarș, Lisa, Cincu, Beclean, Sâmbăta de Sus, Drăguș, Ticușu;

Zona depresionară a județului Braşov , respectiv zona localităților: Brașov, Săcele, Zărnești, Codlea, Râșnov, Prejmer, Predeal, Tărlungeni, Feldioara, Bran, Ghimbav, Dumbrăvița, Hărman, Bod, Vulcan, Hălchiu, Cristian, Teliu, Sânpetru, Budila, Apața, Măieruș, Crizbav, Ormeniș;

Zona joasă a județului Sibiu , respectiv zona localităților: Sibiu, Mediaș, Cisnădie, Avrig, Agnita, Dumbrăveni, Tălmaciu, Săliște, Rășinari, Copșa Mică, Șeica Mare, Șelimbăr, Roșia, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Axente Sever, Bazna, Slimnic, Gura Râului, Racovița, Loamneș, Porumbacu de Jos, Orlat, Laslea, Dârlos, Cristian, Șura Mare, Turnu Roșu, Arpașu de Jos, Târnava, Moșna, Biertan, Brateiu, Sadu, Micăsasa, Păuca, Blăjel, Nocrich, Iacobeni, Bârghiș, Alma, Vurpăr, Șura Mică, Hoghilag, Boița, Valea Viilor, Tilișca, Șeica Mică, Alțina, Poplaca, Apoldu de Jos, Ațel, Brădeni, Chirpăr, Merghindeal, Cârțișoara, Cârța, Mihăileni, Ludoș, Bruiu, Marpod;

Se vor semnala : Local ceață ce determină vizibilitate redusă, sub 200 m și izolat sub 50 m.

Valabil de la : 16-10-2025 ora 8:15 până la : 16-10-2025 ora 10:00

In zona : Județul Bacău: Bacău, Sascut, Răcăciuni, Mărgineni, Cleja, Faraoani, Gârleni, Luizi-Călugăra, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Buhoci, Horgești, Letea Veche, Orbeni, Pâncești, Urechești, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Gioseni, Parava, Hemeiuș, Gura Văii, Tătărăști, Tamași, Itești, Sărata;

Județul Vrancea: Adjud, Homocea;

Județul Vaslui: Bârlad, Vaslui, Zorleni, Banca, Zăpodeni, Lipovăț, Roșiești, Muntenii de Jos, Muntenii de Sus, Tutova, Perieni, Laza, Albești, Grivița, Costești, Ștefan cel Mare, Bogdănești, Pogana, Oltenești, Ivești, Pușcași, Deleni, Băcani, Viișoara, Pochidia, Pogonești, Bălteni, Alexandru Vlahuță, Ibănești, Bogdănița, Ciocani;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.