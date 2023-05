"Exista un pericol foarte mare vizavi de aceste spitale CFR, pe care dl Grindeanu vrea sa le puna in bratele baronilor. Mi-au scris medici dim spitalele CFR ca este dezastru, ca s-au adresat Avocatului Poporului pentru ca doar el poate face ceva in acest moment. Weekend-ul trecut mi-au scris. Povestea aceasta, dincolo ca e vorba de 4.700 de oameni care lucreaza in ele, eu am un mare semn de intrebare. Va amintiti povestea cu spitalul de la Neamt care a ars si nu se mai stie nimic?

In Sanatate este situatia care este. Nu au reusit sa faca niciun spital. Dl Mitrea are o gandire foarte asezata. Cand era ministrul Transporturilor a facut foarte multe pentru aceste spitale. Dl Grindeau vrea acum sa paraduiasca tot si sa le puna in bratele consiliilor locale.

Am vazut ca si ministrul Justitiei il intreaba pe dl Grindeanu - e ok? Nu e ok deloc? Nasol, foarte nasol", a declarat, marti seara, Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel de la Realitatea PLUS.

Marius Chipurici, expert judiciar in medicina la Spital CFR din Oradea, a explicat, marti seara, intr-o interventie telefonica in cadrul emisiunii "Culisele Statului Paralel", cum a evoluat situatia, ce se intampla in prezent si care sunt pericolele acestui transfer.

"In 2013 s-a mai incercat o astfel de modificare, atunci cand spitalele CFR au fost trecute la Ministerul Sanatatii. Nu s-a relaizat. S-a revenit cu o OUG 7/2014 si s-a revenit la Ministerul Transporturilor.

Sunt 4.700 de angajati, unii au si specificitate privind siguranta in transporturi. Avem 2000 de paturi. Peste 1 milion de pacienti nu o sa mai aiba... Medcii vor pleca in privat sau in strainanate si patrimoniul se va destrama.

Orice spital din orice retea incheie contractul cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pana pe 30 iunie.

Noi, ca manageri, am avut anumite actiuni vizavi de proiectul acesta de transfer atat la Ministerul Transporturilor, cat si si la SGG. Nimeni nu ne-a dat niciun raspuns.

Temerea noastra este nesiguranta dupa ce in OUG se precizeaza ca vor fi transferate niste entitati. Personalul angajat nu stie ce ii va aduce ziua de maine.

Sunt multe vicii de constitutionalitate in aceasta OUG. Nu s-a respectat transparenta. Preluarea terenurilor de la CF 1 SI CF2 fara a se prelua si personalul. Toate spitalele din tara au zone ultracentrale", a explicat Marius Chipurici.

El a aratat ca foarte multe spitale au accesat fonduri europene si a subliniat ca toate sunt pe plus in momentul de fata.

6 milioane de euro ar valora numai cladirea pentru Spitalul CFR din Cluj, a transmis Anca Alexandrescu. Jurnalista a spus ca intrebarea este catre cine se transfera aceste spitale si in ce baza: "Inteleg ca in momentul de fata ele, practic, sunt in aer".

La Iasi, Spitalul CFR va fi transferat la UMF Iasi, a mai spus moderatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, in urma unei informatii primite pe telefon de la un telespectator al emisiunii. Se pare a managerul CFR Iasi ar fi fost schimbat din functie tocmai pentru ca nu a fost de acord cu aceasta decizie.

Aceste spitale sunt in circuitul public pentru toata lumea, a atras atentia Dorin Iacob.

Marius Chipurici: "Pe la inceputul anului s-au facut niste demonstratii la nivelul ministerului (Transporturilor - n.r.) dar nu am fost primiti acolo. In transparenta s-a depus pe 16 la Ministerul Transporturilor. Pe 29 a fost sesizat Avocatul Poporului.

Fara Comisie centrala, Romania risca proceduri de refrigment fiindca exista foarte multe directive care sunt incalcate de aceasta OUG.

Exista doua solutii. Exista solutia Avocatului Poporului si exista o solutie printr-o alta OUG prin care sa abroge aceasta OUG".