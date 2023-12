Înaltul comandant a atras atenţia că Rusia continuă să devină mai puternică şi spune că este nevoie de o armată puternică ca mijloc de descurajare.

"Există o singură limbă pe care Rusia o înţelege, şi aceasta este cea a unei armate puternice", a spus el. Prin urmare, este important ca deficitul de personal din armată să fie rezolvat. "Trebuie să lucrăm la pregătirea noastră operaţională, să ne asigurăm că avem suficientă forţă de descurajare", a pledat el, potrivit news.ro.

Martin Wijnen a spus că Olanda ar trebui să urmeze exemplul altor ţări precum Suedia, Finlanda, ţările baltice, ţări care se învecinează cu Rusia sau sunt apropiate de aceasta şi sunt mai bine pregătite de război.

Companiile olandeze trebuie, de asemenea, să joace un rol în rezilienţa ţării, potrivit generalului-locotenent. Dacă vine războiul, porturile olandeze ar putea deveni o importantă staţie de tranzit pentru militari şi echipamente în drum spre est, a arătat el. Întrebarea este dacă armata ar trebui să se ocupe de toată această logistică.

De asemenea, comandantul olandez are aşteptări mari de la noul serviciu de voluntariat introdus pentru tineri, care a fost implementat după un program similar din Suedia. Până acum, aproximativ 600 de tineri au luat parte la această pregătire militară de un an, dar Wijnen speră să atragă în fiecare an între 2.000 şi 3.000 de tineri, dintre care o treime vor alege probabil o carieră în armată, iar o treime vor deveni rezervişti.