"Dl Recean a făcut o afirmație corectă că România ajută Republica Moldova și foarte cinstit nici dl Ivan nu a dezinformat pe nimeni.



Atunci când UE a acordat sprijin Ucrainei, pachetele de sprijin au fost stabilite la nivel european, iar contribuțiile - sau din credite pe care le lua UE, sau din contribuțiile statelor - au fost stabilite că pondere a PIB-ului țării respective în PIB-ul UE. Cifra pe care a dat-o dl Dăianu, de 0,2% este o cifra corectă - asta este ponderea noastră", a explicat Bolojan.