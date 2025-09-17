"Dl Recean a făcut o afirmație corectă că România ajută Republica Moldova și foarte cinstit nici dl Ivan nu a dezinformat pe nimeni.
Atunci când UE a acordat sprijin Ucrainei, pachetele de sprijin au fost stabilite la nivel european, iar contribuțiile - sau din credite pe care le lua UE, sau din contribuțiile statelor - au fost stabilite că pondere a PIB-ului țării respective în PIB-ul UE. Cifra pe care a dat-o dl Dăianu, de 0,2% este o cifra corectă - asta este ponderea noastră", a explicat Bolojan.
Revoltător! Bolojan confirmă că plătim dublu la energie pentru Republica Moldova
Premierul Ilie Bolojan confirmă că România plătește la suprapreț energie pentru Republica Moldova. Totodată, prim-ministrul a dezvăluit că pachetele de ajutor pentru Ucraina, care valorează sute de mii de euro, au fost stabilite la nivel european, iar țara noastră nu a avut nimic de comentat. Asta, deși situația economică a României este pe butuci iar românii vor face sacrificii pentru a reduce deficitul bugetar.
