„Cum aș putea eu să cunosc planul de control de la Ministerul Finanțelor...

Realitatea este că aici pare să fie cuvântul meu împotriva cuvântului altora, adevărul va ieși la prima ședință de guvern în care bugetul va fi suplimentat cu suma de care avem nevoie pentru acoperi cheltuielile pe luna decembrie. Eu am spus zilnic, chiar de mai multe ori pe zi, dorința mea a fost să rezolvăm instituțional. Din nefericire, mi-a fost întoarsă inclusiv propunerea de hotărâre de guvern și a fost nevoie să luăm de la alocații pentru pensii pe luna noiembrie. Am ales acest moment pentru că dacă pe data de 26 noiembrie nu se întâmplă această rectificare de buget riscăm să existe întârzieri. Bani sunt, de aceea am și făcut proiecții pentru pensii și alocații. Rezolvarea constă în rectificarea care va fi făcută în prima ședință de guvern”, a spus Raluca Turcan.

Referitor la mesajul prin care l-a numit pe Florin Cîțu mincinos și că joacă banii de pensii la poker, aceasta a spus: „Acel mesaj era adresat colegilor mei. Ceasul ticăie împotriva a milioane de oameni. E posibil să existe întârzieri”.