În documentul de 68 de pagini se afirmă că proiectul lui Ilie Bolojan nu îndeplinește jalonul PNRR, care cerea altceva, deci lipsește motivarea.

De asemenea, s-a încălcat procedura de punere în transparență publică, iar inițiativa contravine Constituției și deciziei CCR, care stipulează menținerea pensiilor speciale conform statutului magistraților.

Prin acest proiect, mai arată CES, vârsta de pensionare și cuantumul pensiei se raportează la pensiile normale, ceea ce duce, de facto, la eliminarea pensiilor speciale.