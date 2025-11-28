Proiectul pensiilor speciale ale magistraților mai primește o lovitură: Consiliul Economic și Social a dat aviz negativ

Proiectul pensiilor speciale ale magistraților, pentru care premierul Ilie Bolojan intenționează să-și asume responsabilitatea, a mai primit o lovitură. Consiliul Economic și Social a dat aviz negativ, invocând faptul că noul proiect dă o altă intrerpterare solicitării Comisiei Euorpene și că este „în proporție covârșitoare” identic cu cel respins în luna octombrie.

În documentul de 68 de pagini se afirmă că proiectul lui Ilie Bolojan nu îndeplinește jalonul PNRR, care cerea altceva, deci lipsește motivarea.

De asemenea, s-a încălcat procedura de punere în transparență publică, iar inițiativa contravine Constituției și deciziei CCR, care stipulează menținerea pensiilor speciale conform statutului magistraților.

Prin acest proiect, mai arată CES, vârsta de pensionare și cuantumul pensiei se raportează la pensiile normale, ceea ce duce, de facto, la eliminarea pensiilor speciale.

 