„Azi, 15 decembrie 2021, au fost inregistrate in Marea Britanie 78,610, un record absolut, cu peste 10,000 de cazuri mai mult decat recordul precedent de 68,053 din 8 ianuarie 2021.

Acum se desfasoara live (BBC, CNN) o conferinta convocata de Primul Ministru Boris Johnson.

Medicul Sef al Angliei, dr. Chris Whitty, avertizeaza ca si alte recorduri ale pandemiei de COVID-19 vor fi doborate in saptamanile urmatoare.

El sublinieaza de asemenea ca Omicron produce un val distinct care se adauga valului Delta si ca in acest moment asistam la desfasurarea simultana a doua epidemii.

Astfel curba cazurilor Delta este plata, iar cresterea foarte rapida pe care o observam se datoreaza cresterii fulminante a numarului de cazuri Omicron care se adauga peste curba Delta.

Populatia este incurajata imperativ sa se vaccineze cu boosterul sau sa isi faca primul vaccin daca nu s-au vaccinat deja.

A fost aprobata administrarea boosterului la 2 luni la 2 luni dupa a doua doza la toate persoanele peste 18 ani.

Se face apel la voluntari pentru a asista spitalele in cu valul de spitalizari care se asteapta sa creasca peste 2 saptamani.

Intrebati daca nu e momentul sa se renunte la petrecerile de Craciun, raspunsul a fost evaziv din partea medicilor si Boris Johnson a declarat ca pentru moment focalizarea ramane pe booster.

-----

Din pacate observam ca si in Europa evolutia Omicron urmeaza evolutia observata in Africa de Sud. Este probabil ca vom avea pentru prima data in Europa zile cu peste 100,00 de cazuri noi confirmate in tarile cu testare adecvata.

Vedem ca nici in Anglia politicienii nu au curaj sa ceara oamenilor sa renunte la petrecerile de Craciun si Revelion mai ales dupa scandalul petrecerilor din timpul carantinei organizate de Boris Johnson.

In Romania debutul valului Alpha a fost la 2 luni distanta dupa debutul valului Alpha in UK. Debutul valului Omicron in Romania va fi cu maxim o luna dupa debutul valului Omicron din Anglia, avand in vedere ca si primul caz de transmitere comunitara a fost azi confirmat, la doar 3 saptamani dupa identificarea primului caz Omicron in Anglia la data de 27 noiembrie 2021.

Avem deci inca o confirmare indirecta ca ne putem astepta la debutul valului Omicron in Romania in jurul datei de 15 ianuarie (+/- 1 saptamana)”, a transmis Octavian Jurma.