Potrivit secretarului adjunct al Alianței Nord-Atlantice, Mircea Geoană, pachetul de asistență este un răspuns la solicitarea Chișinăului și vine să ajute Republica Moldova să facă față provocărilor războiului hibrid, mai precizează jurnaliștii care citează IPN.

„Este un parteneriat pe care îl facem la solicitarea Republicii Moldova. Noi nu am impus nimic, dimpotrivă, am fost foarte receptivi pentru a aproba și finanța aceste solicitări. Reziliența în zona cibernetică este foarte importantă, e vorba și de zona de educație și pregătire. NATO are un program vechi pe care îl vom continua, e vorba de programul Building Integrity, lucrăm cu angajații din sistemul guvernamental pentru a avea capacitatea de a lucra cu proiecte complexe, pentru a fi siguri că există transparență, iar tentația corupției nu există. Deci, e vorba de o combinație de lucruri concrete de natură securitară și aspecte de natură instituțională

Iar prima parte a acestui sprijin va fi primită în curând.NATO oferă Republicii Moldova un pachet de asistență non-letală. Decizia a fost luată la reuniunea miniștrilor Apărării ai statelor membre NATO, desfășurată la Bruxelles, scriu jurnaliștii de la cotidianul.md.