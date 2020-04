Marcel Vela, despre adoptarea tacită a proiectului autonomiei Ținutului Secuiesc: PSD, un partid preocupat de înțelegeri subterane

"Am urmarit evenimentul cu foarte mare atentie si toate observatiile, acuzele, parerile contradictorii ale PSD cum ca din cauza starii de urgenta a trecut tacit, sau din motive de-a dreptul jenante, azi au avut capacitatea sa se organizeze. Cheia a fost la Birourile Permanente ale Parlamentului, unde majoritatile sunt controlate de PSD, ALDE si UDMR. Parerea mea e ca au intentionat sa treaca legea tacit, e o dovada a faptului ca PSD e preocupat de probleme politice, de aliantele pe care le pot face la nivelul consiliilor locale si al consiliilor judetene. Nu se explica altfel, intr-o perioada ca asta, unele partide sa fie preocupate de intelegeri subterane. Dincolo de lipsa de respect pentru interesul natiunii, si mai grav e ca nu tin de interesul statal si sunt capabili sa faca aceste trocuri politice, unele la limita legii, a sentimentului de a fi la inaltimea inaintasilor care si-au dat viata pentru a avea un stat unitar, suveran si independent", a declarat ministrul de Interne, Marcel Vela, la Realitatea PLUS.

"Azi am votat si eu telefonic, ca senator, si am ramas mirat sa vad ca in continuare UDMR vota pentru aceasta lege. Am avut aceasta dilema avand in vedere ca ei continua probabil cu sustinerea colegilor de la PSD, chiar daca nu e pe fata, in acest demers care in mod real, concret, logic nu are finalitate. Faptul ca merg in continuare arata alt lucru: majoritatea maghiarilor din Romania nu sunt dornici de asemenea legi care sa separe familii. Eu am fost primar intr-o localitate din Banat unde am avut 11 nationalitati. Nu exista aceasta dorinta absurda de a face unele zone autonome, zone care intr-o viziune europeana nu-si mai au locul, in mileniul 3", a mai spus Marcel Vela.

"Din punctul meu de vedere, este doar argumentul prin care anumiti lideri politici de la UDMR incearca sa capaciteze voturi de la un anumit segment din intreaga populatie maghiara, astfel incat sa mai prinda un mandat la toamna. Pentru ca sondajele de opinie nu sunt foarte optimiste si atunci provoaca, genereaza, cultiva aceste subiecte care nu fac bine nici maghiarilor, nici romanilor", a spus Vela.

"Liderii UDMR ar trebui sa se gandeasca ca in Romania inca functioneaza ca o uniune, nu ca un partid. Faptul ca o uniune face asemenea lucruri care impart tara intre proautonomie si antiautonomie nu face bine, mai ales intr-o situatie in care toti trebuie sa avem grija de sanatatea tuturor", a mai spus Vela.