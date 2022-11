Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Desi esti constient care iti sunt alegerile prioritare pentru cariera si care sunt lucrurile pe care ai decis sa le obtii, esti ghidat de activitati mai putin relevante si distractive ale momentului. Nu trebuie sa iti restrictionezi miscarile prea mult acum. Ai nevoie de momente calde, obisnuite, placute, sa le aduci la viata si sa le faci sa conteze. Nu trebuie sa fii mereu in goana dupa ceva maret. Ai nevoie de mici bucurii ale vietii de acum si aici, din prezentul tau de fiecare clipa. Nu ai niciun motiv sa tot pui bariere in fata nevoii tale de a simti placere.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Acesta este un moment in care multe credinte pe care le ai vor fi supuse chestionarii daca mai sunt valabile si valoroase pentru tine. Asigura-te ca nu tii de experiente din trecut in loc sa mergi mai departe cu viata ta, in miscare spre viitor. Ritmul tau nu este sincronizat cu ritmul Universului daca tii de trecut iar asta iti consuma multa energie. Avanseaza, remodeleaza-te si schimba ce trebuie schimbat. De tine depinde sa imbratisezi cursul firesc al vietii si sa se indrepti spre un viitor ce aduce multe lucruri bune. Esti pregatit pentru provocari si recompense.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Tu esti constient ca ai ceva important de spus, insa cumva nu apare contextul potrivit pentru ca sunt posibile conflicte in jurul subiectului ce trebuie eliberat. Permite lucrurilor sa evolueze in propriul lor ritm si timp. Asta iti va da libertatea sa actionezi impulsiv dar nu agresiv. Ai nevoie de cineva sa stea in preajma in vremuri de nevoi. Nu te rusina sa ceri ajutor si sa petreci timp cu oamenii ce te vad clar asa cum esti si ce iti recunosc inima chiar si cand e greu.

