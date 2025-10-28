Explozie urmată de incendiu – intervenție în forță a pompierilor

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mehedinți, două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD au fost trimise imediat la locul incidentului. Focul a fost localizat și lichidat în scurt timp, iar din fericire, nu au fost înregistrate victime.

„Locatarii s-au autoevacuat înainte de sosirea echipajelor. Incendiul a fost provocat, cel mai probabil, de o acumulare de gaze provenite de la o butelie”, au declarat reprezentanții ISU.

Echipajele de pompieri au acționat mai bine de o oră pentru a elimina orice risc de reaprindere și pentru a verifica structura imobilului afectat de suflul exploziei.

Locatarii, înspăimântați: „A zguduit tot blocul!”

Martorii povestesc că deflagrația a fost atât de puternică încât s-au spart geamurile mai multor apartamente din jur.

Oamenii spun că au fost nevoiți să iasă în stradă în grabă, unii doar cu hainele de pe ei, de teama ca flăcările să nu se extindă.

Primele verificări arată că explozia ar fi fost declanșată de scăpări de gaze provenite de la o butelie defectă sau montată incorect. Specialiștii urmează să stabilească exact circumstanțele producerii deflagrației și să evalueze pagubele materiale.

Autoritățile reamintesc că verificarea periodică a instalațiilor de gaz și folosirea corectă a buteliilor sunt măsuri esențiale pentru evitarea unor tragedii similare.