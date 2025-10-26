Trei zile de efort neîntrerupt

Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, operațiunile de stingere s-au desfășurat fără oprire, în condiții dificile. „Pe parcursul celor trei zile au acționat cinci ofițeri și peste o sută de subofițeri și soldați profesioniști”, au transmis reprezentanții ISU.

Incendiul a fost raportat joi, în jurul orei 17:00, iar flăcările s-au extins rapid pe o suprafață de aproximativ 3.500 de metri pătrați. Din cauza fumului dens, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă, recomandându-le să evite expunerea și să țină ferestrele închise.

Focul, izbucnit pe platforma unei firme de reciclare

Compania afectată are ca obiect de activitate colectarea și reciclarea deșeurilor și produce peleți din materiale reciclabile. Firma deține autorizație integrată de mediu, potrivit informațiilor transmise de autorități.

În timpul intervenției, echipele de mediu și pompierii au efectuat măsurători ale calității aerului, iar rezultatele au indicat depășiri ale valorilor maxime admise pentru monoxid de carbon și amoniac, ca urmare a arderilor intense.

După lichidarea completă a incendiului, autoritățile urmează să stabilească cauza izbucnirii focului și pagubele produse. Deocamdată, nu au fost raportate victime, însă pagubele materiale sunt semnificative.