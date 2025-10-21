Pompierii s-au luptat timp de 4 ore cu flăcările

La fața locului au intervenit, în cel mai scurt timp, opt subofițeri din cadrul Secției de Pompieri Orșova, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD. La momentul sosirii echipajelor, flăcările se manifestau violent la acoperișul garajului auto, pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați, amenințând să se extindă și la construcțiile din apropiere.

Pompierii au acționat rapid pentru localizarea și limitarea incendiului, dar și pentru salvarea bunurilor aflate în interior, printre care se aflau aproximativ 7 tone de peleți folosiți pentru încălzire. După mai bine de patru ore de intervenție continuă, focul a fost lichidat complet, iar anexa a fost salvată parțial.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, însă acoperișul construcției și o parte din bunurile depozitate au fost afectate.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Drobeta” al județului Mehedinți, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit electric produs la instalația de alimentare.

Intervenția promptă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor către celelalte clădiri ale mănăstirii, evitând astfel un dezastru de proporții.

Pompierii au intervenit de urgență la Mănăstirea Sfânta Ana / Sursa foto - ISU