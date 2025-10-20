Focul a izbucnit în zorii zilei și s-a extins rapid pe mai multe niveluri ale clădirii, în ciuda intervenției masive a echipelor de urgență.

Potrivit prefecturii Rhône, citată de presa franceză, două femei și doi bărbați au fost declarați decedați, în timp ce zece persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Incendiul a izbucnit la primele ore ale dimineții

Alarma a fost dată în jurul orei 05:30, iar intervenția s-a încheiat abia la ora 07:00, după o luptă intensă cu flăcările. În total, 78 de pompieri sprijiniți de 34 de autospeciale și patru echipaje ale serviciului de urgență SAMU au fost mobilizați la fața locului.

Autoritățile au instituit un perimetru de securitate în jurul clădirii afectate, pentru a preveni riscurile de prăbușire și pentru a permite accesul echipelor de anchetă.

Reacția autorităților

Primarul orașului Lyon, Grégory Doucet, a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor și a lăudat „mobilizarea rapidă și exemplară” a pompierilor, medicilor de urgență și poliției.

„Împărtășim durerea familiilor și a celor afectați de această tragedie. Comunitatea noastră este alături de ei”, a declarat edilul, adăugând că o anchetă este în curs pentru a stabili cauzele exacte ale incendiului.

Sprijin pentru sinistrați

Municipalitatea a deschis o sală de sport în apropierea locului tragediei, pentru a găzdui temporar persoanele evacuate. Echipe de asistență psihologică au fost trimise pentru a oferi sprijin celor care și-au pierdut locuințele sau rudele.

Prefectul și procurorul din Lyon s-au deplasat la fața locului pentru a coordona investigațiile și pentru a evalua pagubele.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații despre cauza izbucnirii incendiului, dar primele date arată că flăcările s-au propagat cu mare viteză, fiind nevoie de aproape două ore pentru lichidarea completă a acestora.