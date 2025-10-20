Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș a transmis că la fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Curtea de Argeș cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat.

”La sosirea echipajelor operative, flăcările violente se manifestau generalizat atât la acoperișul unei case, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, cât și la bunurile din interiorul acesteia (aparatură electronică, electrocasnică, obiecte de mobilier). În urma evenimentului s-au degradat și diferite unelte de uz gospodăresc, depozitate în anexe”, se arată într-o informare transmisă de ISU Argeș.

Potrivit reprezentanților instituției, cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric de la un cablu electric defect, neizolat corespunzător sau cu izolația deteriorată.