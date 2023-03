"Oamenii au venit aici in numar foarte mare. O sa mergem si la primarie. E o primarie foarte interesanta mai ales ca e in fieful dnei Alina Gorghiu. Doar ca primaria e la PSD. E o primarie cu cantec. Aici se fac defrisari. Fostul primar a facut numeroase plangeri. OMV vrea sa faca un depozit de CO2 onshore. Pana acum nu s-a mai facuta sa ceva pe pamant. Nu exista asa ceva decat pe mare.

Am in mana doua hartii care spun foarte clar ca OMV nu a facut niciun demers in acest sens. Mai mult, nu exista legislatie in Romania pentru asa ceva. Cu alte cuvinte, orice demers este ilegal. (...)", a afirmat Anca Alexandrescu.

Jurnalista a mai spus ca reprezentantii OMV urmeaza sa vina din nou sambata in localitate pentru a prezenta un film care sa "ii convinga pe oameni", adaugand ca oamenii spun ca "sunt ingroziti de riscurile la care sunt supusi".

"A fost o discutie scurta, simpla, dar nu s-a vorbit despre consecinte. Suntem 6 consilieri care incearca sa repare raul facut de noi. Am mers pe incredere. Toti am incercat sau am crezut ca facem parte dintr-o echipa (cu primarul - n.r.)", a declarat un consilier local din partea PSD.

Un localnic dintr-un sat vecin spune ca la el in zona sunt 6 sonde. "S-a lasat una din camerele casei, nu mai spun drumul ca s-a distrus. Ne-am mutat aici de la Pitesti, la aer curat. Avem copii, avem nepoti. Tocmai persoanele la care le-am dat votul de incredere ne aduc in situatie aceasta grava", spune localnicul.

Alt localnic care are sonda amplasata pe terenul sau spune ca nimeni nu a anuntat-o ca se va monta o sonda acolo.

Un barbat care are contract incheiat cu OMV spune ca in document e trecut doar faptul ca gigantul austriac are dreptul sa intre pe terenul sau pentru a reporni sonda de gaze, nefiind facute alte mentiuni suplimentare.

Intrebat daca va face demeresuri pentru a anulat contractul, barbatul a raspuns: " Probabil da. Nu stiu daca se mai poate".

Alt satean, intrebat fiind ce beneficii a prezentat primarul atunci cand le-a prezentat proiectul privind depozitul de CO2, a spus: "Sunt aici pentru a atrage atentia asupra proiectului cu care nu sunt absolut de acord. Am temeri si ma gandesc la riscurile pe care le reprezinta. Ma tem pentru apa pe care o bem, pentru sol si chiar si pentru - si nu spun vorbe mari - pentru tara. Nu am primit explicatii cum afecteaza aceast colt de rai aceste sonde".

Potrivit lui Dian Popescu, Agentia Nationala de Resurse Minerale este singura institutie cu oameni specializati care poate sa spuna daca "este sau nu riscant sa faci asa ceva aici (depozitul de CO2- n.r.)".

Expertul in energie a subliniat insa ca pana in prezent nu exista niciun studiu in acest sens.