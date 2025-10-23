Tabere paramilitare și educație ideologică

Potrivit anchetei Kyiv Independent, mii de copii din regiunile ocupate ale Ucrainei sunt trimiși în tabere organizate de statul rus, unde sunt supuși unui regim de instruire militară, dar și de îndoctrinare. Astfel, copiii învață să mărșăluiască, să folosească arme și să glorifice armata rusă, în timp ce Ucraina este prezentată ca un stat inamic.

Rețea extinsă de centre de „reeducare”

Investigația identifică zeci de astfel de tabere de pe teritoriul Rusiei și în Crimeea, unele dintre ele fiind finanțate direct de Kremlin, altele de organizații apropiate regimului Putin. În unele cazuri, copiii sunt duși fără consimțământul părinților, iar întoarcerea lor este întârziată sau blocată.

Încălcări grave ale dreptului internațional

Experți în drepturile omului citați de Kyiv Independent afirmă că astfel de practici pot fi considerate rele tratamente sau chiar crime de război, întrucât implică transferul și militarizarea forțată a unor minori. Deja o serie de organizații internaționale au început să documenteze aceste cazuri pentru posibile acțiuni juridice. Potrivit acestora, copiii supuși acestor programe se întorc cu traume, convingeri radicalizate și o percepție distorsionată asupra realității. Mulți dintre ei ajung să respingă propria identitate ucraineană, fiind convinși că aparțin „lumii ruse”.