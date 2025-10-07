Potrivit surselor politice citate de Realitatea Plus, divergențele dintre partenerii de guvernare au fost majore, în special pe tema criteriilor de eficiență și a impactului social al măsurilor propuse.

În plus, nu s-a ajuns la un acord nici în privința organizării alegerilor anticipate în București, subiect aflat pe agenda discuțiilor din ultimele săptămâni. Divergențele dintre partide privind calendarul, condițiile și oportunitatea scrutinului au împiedicat adoptarea unei decizii clare. În aceste condiții, cel puțin tehnic, n-ar mai fi posibil ca executivul să decidă, prin hotărâre de guvern, organizarea alegerilor la finele lunii noiembrie, așa cum s-a vehiculat.

În lipsa unui acord pe cele două teme majore, negocierile vor fi reluate luni, într-o nouă rundă care ar putea fi decisivă pentru forma finală a reformei.