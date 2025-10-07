Coaliția s-a blocat din nou în negocierile pe disponibilizările din administrație și alegerile din București. Noi discuții vor avea loc săptămâna viitoare

Grindeanu ii reproșează lui Bolojan abilitatea de a dialoga (Profimedia)
Grindeanu ii reproșează lui Bolojan abilitatea de a dialoga (Profimedia)

După o ședință-maraton de peste trei ore, liderii coaliției de guvernare n-au reușit să ajungă la un consens privind pachetul 3 de măsuri fiscale, care vizează reforma administrației publice. Discuțiile s-au blocat în punctele sensibile legate de restructurarea aparatului bugetar, iar incertitudinea persistă: nu se știe câți angajați vor fi concediați sau câți vor avea salariile reduse.

Potrivit surselor politice citate de Realitatea Plus, divergențele dintre partenerii de guvernare au fost majore, în special pe tema criteriilor de eficiență și a impactului social al măsurilor propuse.

În plus, nu s-a ajuns la un acord nici în privința organizării alegerilor anticipate în București, subiect aflat pe agenda discuțiilor din ultimele săptămâni. Divergențele dintre partide privind calendarul, condițiile și oportunitatea scrutinului au împiedicat adoptarea unei decizii clare. În aceste condiții, cel puțin tehnic, n-ar mai fi posibil ca executivul să decidă, prin hotărâre de guvern, organizarea alegerilor la finele lunii noiembrie, așa cum s-a vehiculat.

În lipsa unui acord pe cele două teme majore, negocierile vor fi reluate luni, într-o nouă rundă care ar putea fi decisivă pentru forma finală a reformei.