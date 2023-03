Ministerul Apărării a precizat că, în colaborare cu structurile responsabile din țară, monitorizează atent situația în regiune și spațiul aerian național pentru a evita orice riscuri la adresa țării

Comunicatul a apărut după ce în spațiul virtula a apărut informația că mai multe rachete rusești au fost trase "peste" Moldova, din Marea Neagră, către ține din Ucraina.

BREAKING:



A few minutes ago, Russia fired an additional wave of cruise missiles from the Black Sea over Moldovan air space and toward cities in Western Ukraine, near the border with Poland. pic.twitter.com/O0vtxyy8h8